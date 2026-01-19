La Roja ya tiene pantalla asegurada para su próximo gran desafío. Luego de un proceso largo, con negociaciones tensas y números revisados más de una vez, la ANFP definió que Mega será el canal encargado de transmitir las Clasificatorias al Mundial 2030, quedándose con uno de los activos más relevantes del fútbol chileno.

La decisión no fue inmediata ni automática. En Quilín existía la convicción de que el nuevo ciclo clasificatorio debía partir con un acuerdo que reflejara mejor el valor del producto Selección. Según información de El Deportivo de La Tercera, las primeras ofertas que llegaron al directorio presidido por Pablo Milad fueron consideradas insuficientes en relación con el piso económico que se había fijado.

⚽ El canal que ganó la pulseada y transmitirá a la Roja rumbo al Mundial 2030

Con la apertura formal de las ofertas, la disputa quedó concentrada en tres señales: Mega, Chilevisión y Canal 13. Las propuestas fueron evaluadas como competitivas y sin diferencias evidentes, lo que llevó a la ANFP a frenar una definición inmediata y pedir un nuevo esfuerzo económico.

Ese movimiento cambió el escenario. Los canales ajustaron cifras y reforzaron sus proyectos de transmisión, entendiendo que no solo estaba en juego el monto final, sino también la capacidad de producción, la cobertura nacional y la proyección del proceso clasificatorio. En esa evaluación global, Mega terminó imponiéndose, logrando convencer al directorio tanto en lo económico como en la estructura del acuerdo.

📺 El negocio TV de la Roja y el cierre del ciclo comercial

La adjudicación televisiva se dio luego de que la ANFP cerrara los derechos comerciales de la Selección con Lions Sports & Media, operación que, de acuerdo al citado medio, alcanzó una cifra cercana a los 40 millones de dólares. En ese esquema, el organismo rector mantiene el control mayoritario del negocio y participa directamente de los ingresos por auspicios.

Con ambos procesos resueltos, la Roja comienza a ordenar su nuevo ciclo fuera de la cancha. Mega será la señal encargada de transmitir el camino al Mundial 2030, en un acuerdo que busca estabilidad, mayor exposición y mejores ingresos antes de que vuelva a rodar la pelota.