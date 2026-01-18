El período de Pablo Milad al mando de la ANFP entró en su recta final. Tras cinco años de mandato, al dirigente le restan 10 meses a la cabeza del fútbol chileno. Por ello, el timonel ya comenzó a hacer algunos balances de su gestión.

Los últimos meses de su período coinciden con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, con quien espera tener una mejor relación en comparación al actual mandatario, Gabriel Boric.

😮 Pablo Milad espera mayor colaboración con Kast en la ANFP

En un extenso diálogo con La Tercera, Pablo Milad fue consultado si espera que el nuevo gobierno de José Antonio Kast colabore más con el fútbol chileno que el de Gabriel Boric y su respuesta fue clara.

“Hay que verlo en la práctica, pero sí. Históricamente los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda. Y lo digo no solamente por nosotros, sino por el resto de mis compañeros sudamericanos. Me lo han dicho ellos mismos”, señaló.

Por otro lado, hizo una crítica al Gobierno de Gabriel Boric. “Creo que hay una buena disposición del gobierno que viene a apoyarnos y trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar de la mano y no enfrentados. Creo que vamos a estar alineados. Conozco bien a personas que trabajan con el Presidente Kast y también lo conozco a él. Eso puede significar que me reciban. Yo le dije al Presidente Gabriel Boric que él nunca me había recibido, y él no sabía que me habían dicho que no a cada solicitud. Por fin pude hablar con él en el estadio. Me pareció que no tenía muchos antecedentes de lo que estábamos haciendo”, indicó.

⚽ El último año de Pablo Milad en la ANFP

Por último, Milad anticipó sus últimos meses como presidente de la ANFP. “Con muchas ganas de mejorar el fútbol. Hay nuevos campeonatos, tendremos una temporada con muchos partidos. Seremos sede de la Copa Libertadores de Fútbol Playa, del Sudamericano Sub 17 y, posiblemente, de la Copa América Femenina. Tenemos que terminar el Registro Nacional del Hincha, en su segunda fase. Ya tenemos casi 1.100.000 inscritos, que es un récord. Somos pioneros en el mundo”, afirmó.

“Tenemos que desarrollar y regularizar las escuelas de fútbol. Es un proyecto en el que estamos trabajando con el INAF. Hacer el tercer campeonato escolar de Futsal. Todos esto va de la mano con la reestructuración del INAF, que tiene cuatro años de acreditación. Por otro lado, la separación entre la ANFP y la Federación ya la estamos desarrollando. Espero dejar todo encaminado”, sentenció.

