La semana comenzó con incertidumbre en el fútbol chileno luego de que los árbitros paralizaran sus actividades en señal de protesta. El conflicto partió por una razón insólita: la exclusión del gremio de los estacionamientos en la sede de la ANFP, lo que los obligó a dejar sus vehículos fuera del complejo de Quilín. La molestia escaló rápido, porque fueron varias situaciones lamentables, dejando en duda la programación del fin de semana.

El sindicato referil decidió no asistir a los entrenamientos entre lunes y martes en el complejo José Sulantay, acusando “maltrato” y exigiendo respeto a sus condiciones laborales. Una situación que prendió las alarmas en la interna del fútbol nacional.

🚨 La ANFP frena paro arbitral

Sin embargo, pese a la molestia de los jueces, la crisis no pasó a mayores. Este miércoles, el presidente del sindicato, Cristian Droguett, sostuvo una reunión clave con Pablo Milad y otros directivos de la ANFP. Según informó ADN Deportes, se llegó a un acuerdo para que los árbitros puedan retomar el uso pleno de las nuevas instalaciones del complejo José Sulantay, incluyendo estacionamientos, gimnasio y cancha de entrenamientos.

Con esto, la paralización quedó atrás y se aseguró la presencia de los jueces en la fecha 27 del campeonato.