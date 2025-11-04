La semana comenzó turbulenta en el fútbol chileno. Los árbitros del torneo local paralizaron sus actividades y suspendieron los entrenamientos hasta nuevo aviso, en protesta por los tratos del ente rector que rige el balompié nacional.

Según confirmó ADN Deportes, el Sindicato de Árbitros acusa haber sido excluido de los estacionamientos en la sede de Quilín, obligándolos a dejar sus vehículos fuera del recinto, lo que desató un conflicto interno que escaló rápidamente a paro general.

El movimiento deja en jaque a la ANFP, que ya analiza escenarios de emergencia si el conflicto no se destraba antes del miércoles, cuando la U de Chile vs Everton deben ponerse al día en la fecha 21 del Campeonato Nacional.

🔥 ¿Por qué el paro de árbitros podría afectar el U de Chile vs Everton?

El Sindicato de Jueces anunció un paro indefinido de actividades, suspendiendo los entrenamientos en el complejo José Sulantay —recientemente inaugurado—.

Esta medida deja sin disponibilidad de réferis para los partidos de mitad de semana, incluido el U de Chile vs Everton, pactado para este miércoles 5 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

📊 Así llegan la U de Chile vs Everton al duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025

Para los azules, el partido es una verdadera final. El equipo de Gustavo Álvarez, actualmente séptimo con 42 puntos, busca reencontrarse con el triunfo tras dos derrotas consecutivas y volver a meterse en la pelea por el ansiado “Chile 2”, que entrega pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Del otro lado, Everton atraviesa una realidad opuesta. Los viñamarinos, hoy decimoterceros con 23 puntos, necesitan sumar urgente para alejarse del descenso, ya que solo los separan dos unidades del penúltimo lugar. El elenco ruletero llega con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros, y una nueva caída podría complicar seriamente su permanencia.

Universidad de Chile (7º – 42 pts)

Everton (13º – 23 pts)

Una suspensión no solo alteraría la programación, sino también la lucha por los cupos internacionales y la permanencia.

📅 Tabla de posiciones (a falta de cuatro fechas)

Pos Club PJ Pts DG Últimos 5 partidos 1 Coquimbo Unido 26 65 +28 🟢🟢🟢🟢🟢 2 U. Católica 26 48 +15 🟢🟢🟢🟢🔴 3 O’Higgins 26 47 +5 🟢🟢🟢🔴🟢 7 U. de Chile 25 42 +21 🔴🟡🟢🔴🔴 13 Everton 25 23 −12 🔴🟢🔴🔴🟡 15 U. Española 26 21 −19 🟢🔴🟢🔴🟡 16 Iquique 26 15 −28 🟢🔴🔴🟡🔴

🟢 Ganó | 🟡 Empató | 🔴 Perdió

📣 Sigue minuto a minuto todas las novedades del paro arbitral, la programación del U de Chile vs Everton y el desenlace del Campeonato Nacional 2025, solo en Alairelibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.