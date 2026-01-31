Universidad de Chile vivió horas agitadas luego del partido ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional. Más allá del resultado deportivo, los incidentes en la galería sur del Estadio Nacional instalaron un tema que sigue escalando fuera de la cancha y que hoy tiene consecuencias concretas.

Mientras el foco público estuvo puesto en los desórdenes y la reacción de las autoridades, en Azul Azul avanzaron silenciosamente en una serie de medidas que buscan sentar un precedente. No sólo en lo judicial, sino también en la forma en que el club enfrentará este tipo de situaciones a futuro.

🔍 Identificación de hinchas y uso de reconocimiento facial en la U

Durante las últimas horas, Universidad de Chile confirmó que logró identificar a siete personas involucradas en los desmanes ocurridos ante Audax Italiano, gracias al sistema biométrico instalado en el Estadio Nacional.

La información fue recopilada mediante reconocimiento facial, herramienta que permitió individualizar a los responsables en la galería sur. Desde el club adelantaron que estas personas enfrentarán querellas nominativas en los próximos días y que sus identidades serán hechas públicas, en línea con lo planteado por el Ministerio de Seguridad Pública.

Además, la U aseguró que seguirán todas las acciones judiciales necesarias para que los responsables enfrenten sanciones ejemplares, marcando una postura firme frente a la violencia en los estadios.

🚨 Querellas, prohibición de ingreso y rol de las autoridades

En paralelo, el club informó que se hizo parte de la querella contra cuatro sujetos que fueron detenidos por Carabineros durante el partido ante Audax Italiano.

La investigación tendrá un plazo de 60 días y, mientras dure el proceso, los involucrados tendrán prohibición total de ingreso a los estadios del país. En la audiencia de formalización realizada en el Centro de Justicia participaron el Ministerio Público y la SEREMI de Seguridad Pública, reforzando el carácter institucional del caso.

Desde Azul Azul recalcan que este tipo de medidas buscan proteger a los hinchas que sí cumplen las normas y devolver la tranquilidad a los recintos deportivos.

🏟️ Reparaciones en el Estadio Nacional y tranquilidad para el próximo partido

Otro punto que generaba inquietud era el estado del Estadio Nacional tras los desmanes. Sin embargo, Universidad de Chile confirmó que todos los daños del sector sur ya fueron completamente reparados.

Los trabajos incluyeron limpieza profunda, pintura, reemplazo de asientos destruidos y reparación de baños. Con esto, el recinto quedó en óptimas condiciones para el desarrollo del próximo encuentro, donde Las Leonas recibirán a River Plate este sábado a las 19:00 horas.

Las butacas destruidas de la galería fueron reemplazadas y el sector sur del Estadio Nacional ya está en condiciones de recibir a Las Leonas en su amistoso de hoy, a las 19 horas, contra River Plate 🤘🏼 pic.twitter.com/yRJTZV0d3w — Universidad de Chile (@udechile) January 31, 2026

En el club esperan que este episodio marque un antes y un después en la relación entre seguridad, hinchada y espectáculo deportivo.