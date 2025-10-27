Bastante atención es la que ha tenido Lucas Assadi en las últimas horas por su acontecida jornada en la última edición del Clásico Universitario, sobre todo por el polémico cruce que tuvo el talentoso volante de U de Chile con hinchas del conjunto cruzado en el Claro Arena y por lo que podría tener sanciones de cara a los próximos partidos del cuadro azul.

En torno a ello es que este lunes salió a la luz el informe arbitral de Juan Lara, juez principal del pleito entre la UC y el elenco del Chuncho y de quien se esperaba fuese el primero en consignar lo sucedido entre Assadi y la parcialidad del elenco precordillerano, algo que tomó un inesperado rumbo en sus registros.

⚽ Assadi zafó del informe de Juan Lara en el Clásico Universitario

Assadi quedó bajo la lupa una vez finalizó el compromiso en el Claro Arena, primero por un registro en el que se le ve haciendo gestos provocadores entrando al túnel hacia camarines y luego en otro se dieron a conocer imágenes mas comprometedoras, en las que llegó a escupir a un grupo de hinchas de la UC que se encontraban en el sector Sergio Livingstone.

Sin embargo, al revelarse el informe de Juan Lara, este no dejó ningún registro de los hechos en los que se vio involucrado Assadi, por lo que en rigor el jugador de la U no está denunciado por el árbitro principal del clásico.

De hecho, en las observaciones de Lara solo consignó que Gary Medel, expulsado durante el encuentro, hizo ingreso al terreno de juego tras el término del partido y también del ingreso sin autorización de jugadores que no se encontraban en la citación de la UC y algunos familiares de jugadores, pero nada sobre lo de Assadi que al menos zafa en esta pasada.

Assadi igualmente podría ser sancionado por el Tribunal de Disciplina/ © Photosport

🔹 ¿Podría ser sancionado igualmente Assadi en la U?

Aunque Juan Lara no informó lo acontecido con Assadi en su documento arbitral, el Tribunal de Disciplina de la ANFP igualmente podría actuar de oficio al haber registros audiovisuales de lo ocurrido con el jugador de U de Chile en el Claro Arena.

El Tribunal debe considerar circunstancias atenuantes y agravantes al momento de graduar la sanción:

Atenuantes posibles: Primera infracción de este tipo en su carrera Provocación previa de los hinchas

Agravantes posibles: Realizó dos acciones sancionables (escupitajo + gesto provocador) Alto impacto mediático del incidente



Si el Tribunal determina que ambas acciones son sancionables, podría aplicar el límite superior de la pena, llegando incluso a las 15 fechas de suspensión.​