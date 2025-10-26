¡Tremendo golpe para Los Cruzados! U Católica sufrió la expulsión de Gary Medel en el arranque del segundo tiempo en el Clásico Universitario ante U de Chile en el estadio Claro Arena.

Esto complicó a la UC, pero no lo liquidó en el partido. La escuadra de Daniel Garnero, que además había sufrido antes la lesión de Cristian Cuevas, supo reponerse a todos los golpes y terminó ganando por 1-0 el partido, válido por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

🔴 La expulsión de Gary Medel en el Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile

Corría el minuto 50 de juego y Gary Medel “atendió” a Lucas Di Yorio con una dura patada en su tobillo en la mitad de la cancha, evitando un contragolpe de U de Chile en una jugada muy favorable.

Al principio el árbitro Juan Lara consideró tarjeta amarilla, pero tras una revisión en el VAR que se produjo en los 53’, Medel vio la roja y dejó con un jugador menos a los precordilleranos.

Los reclamos de Gary fueron con mucha fuerza, pero la reiteración de la jugada demostró que la decisión del juez estivo apegada al reglamento.

❌ Gary Medel será baja en U Católica ante O’Higgins

Esto, además, provoca que Gary Medel se pierda el duelo ante O’Higgins, que se disputará el sábado 1 de noviembre a las 20:30 horas en el estadio Claro Arena por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.

No obstante, la sanción puede ser mayor, dependiendo de la consideración del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Es por esto que, se debe estar atentos a la sesión de este tribunal el próximo martes, donde se dirimirá si la sanción es de un partido o más.

La UC esta en un momento clave del año, en el que está definiendo si claificará a la Copa Libertadores después de 4 temporadas, por lo que debe cuidarse de este tipo de detalles.

