Lucas Assadi vivió la peor pesadilla de su carrera profesional el domingo pasado en el Claro Arena. El talentoso volante de U de Chile no solo sufrió un desgarro fibrilar importante en el isquiotibial izquierdo que lo marginará de la revancha de semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús, sino que protagonizó un repudiable acto que podría costarle hasta 15 partidos de suspensión.

Las cámaras capturaron el momento exacto en que Assadi, tras ser blanco de insultos por parte de hinchas cruzados, lanzó un escupitajo hacia las tribunas y realizó gestos provocadores que agravan aún más su situación disciplinaria.

El reglamento de la ANFP es lapidario con este tipo de conductas. El caso ahora depende del informe arbitral que presente Juan Lara, aunque el Tribunal de Disciplina podría actuar de oficio ante la evidencia audiovisual que circula en redes sociales.

⚖️ El reglamento es muy duro con los escupitajos

El Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP es categórico en su artículo 63, letra E, estableciendo una sanción de 6 a 15 partidos de suspensión para quienes cometan el acto de “escupir a un rival o a otras personas”. La norma contempla que “no será sancionado quien se limite a repeler un ataque, a defender a otro o a separar a los que participen en la pelea”, pero esta excepción no aplicaría al caso de Assadi.​

Los antecedentes en el fútbol chileno son múltiples y las sanciones han sido severas:

Gary Medel: 6 fechas en 2007 por escupir a Patricio Almendra

Esteban Pavez: 6 fechas en 2015 por escupir a Marco Medel

Manuel Villalobos: 6 fechas en 2016 por escupir a Daniel Vicencio

Darío Husaín: 7 fechas en 2004 por escupir a Johnny Chaparro​

📋 La ANFP puede actuar de oficio

El primer paso es que el árbitro Juan Lara incluya el incidente en su informe oficial del partido. Si lo consigna, el caso pasa automáticamente al Tribunal de Disciplina para su análisis y sanción. Sin embargo, incluso si el árbitro no lo menciona, el Tribunal tiene la facultad de actuar “de oficio” cuando existe evidencia audiovisual contundente del hecho.​

El Tribunal debe considerar circunstancias atenuantes y agravantes al momento de graduar la sanción:

Atenuantes posibles: Primera infracción de este tipo en su carrera Provocación previa de los hinchas

Agravantes posibles: Realizó dos acciones sancionables (escupitajo + gesto provocador) Alto impacto mediático del incidente



Si el Tribunal determina que ambas acciones son sancionables, podría aplicar el límite superior de la pena, llegando incluso a las 15 fechas de suspensión.​

📆 ¿Cuándo se conocerá la sanción de Assadi?

El plazo habitual para que el árbitro presente su informe es de 48 horas tras el partido, por lo que el documento debería estar disponible este martes 28 de octubre. Una vez recibido, el Tribunal de Disciplina tiene hasta 72 horas para citar a las partes y emitir una resolución. Esto significa que la sanción podría conocerse la próxima semana.​

🤕 ¿Qué lesión sufrió Lucas Assadi en el Clásico Universitario?

Según confirmó Emisora Bullanguera, el volante azul presenta un “desgarro fibrilar importante en el isquiotibial del muslo izquierdo” que lo dejará fuera de acción por al menos tres semanas. La lesión ocurrió al minuto 79 del partido cuando Assadi, que había ingresado en reemplazo de Nicolás Ramírez, sintió un pinchazo durante un esprint y debió pedir el cambio inmediatamente.​

El diagnóstico representa un durísimo golpe para Gustavo Álvarez, quien perderá a su jugador más determinante justo para el partido más importante de la temporada: la revancha ante Lanús en Buenos Aires el próximo jueves 30 de octubre. Con el marcador global igualado 2-2, la ausencia de Assadi complica severamente las chances azules de alcanzar la final de Copa Sudamericana.

🏥 Los partidos que se perdería Assadi por lesión

Según el diagnóstico de tres semanas de recuperación, el volante azul quedará descartado para:

Revancha semifinal Copa Sudamericana vs Lanús, 30 de octubre

Visita a Huachipato, 2 de noviembre

Partido pendiente vs Everton, 5 de noviembre

Frente a Deportes Limache, 9 de noviembre

Además, existe la posibilidad de que se pierda la doble fecha FIFA de La Roja en noviembre ante Rusia y Perú.