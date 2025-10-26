Lucas Assadi es duda. U de Chile pagó caro su apuesta ante U Católica en el Clásico Universitario, y uno de los más afectados fue el joven volante, quien terminó el partido en el banco, lesionado y con una interrogante de alto riesgo: ¿llegará al duelo contra Lanús?

El mediocampista había ingresado en el segundo tiempo y sólo alcanzó a disputar unos minutos antes de pedir el cambio por molestias musculares. Tras salir del recinto, se dirigió a una Clínica para exámenes.

🚨 Assadi sale lesionado en el Claro Arena y preocupa en la U

En el minuto 80 del clásico ante la UC, Assadi pidió el cambio. Sintió un pinchazo y no quiso arriesgar. La jugada se dio en plena cancha sintética del estadio Claro Arena, justo cuando el equipo pensaba más en Lanús que en el resultado del campeonato local.

Tras el partido, el jugador declaró que sería evaluado por el cuerpo médico: “Ahí los va a ver el doctor más ratito” dijo a La Magia Azul, la preocupación ahora resuena fuerte en el CDA: “Tenemos que estar preparados… Lamentablemente me tocó a mí”, cerró Assadi.

🩺 Riesgo real: ¿estará ante Lanús por Copa Sudamericana?

U de Chile se juega su semestre este jueves ante Lanús en Argentina, y la lesión de Lucas Assadi podría dejar al equipo sin una de sus piezas clave en ataque. Con un calendario exigente y un rival de jerarquía, la ausencia del '10' puede ser determinante. El club aún no entrega el parte oficial, pero todo estará enfocado a que al menos viaje con el plantel a Buenos Aires.

📅 ¿Cuándo juega Lanús vs U de Chile?

Este jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas en Buenos Aires, Argentina. Toda la cobertura estará en Al Aire Libre.