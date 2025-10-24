La Conmebol reveló este viernes la nómina arbitral oficial para el duelo de vuelta entre Lanús y U de Chile, correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. La U llega con la ilusión intacta tras igualar 2-2 en la ida en el Estadio Nacional, gracias a un penal convertido por Charles Aránguiz en los descuentos.

Ahora, con todo en juego en Buenos Aires, los azules ya conocen quién impartirá justicia en un duelo que puede marcar su paso a una final internacional después de más de una década.

La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL confirmó a los designados para los partidos de vuelta, por las Semifinales de la CONMEBOL @Sudamericana 2025.https://t.co/YepMKgZWpV — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) October 24, 2025

🟨 Alexis Herrera será el árbitro del Lanús vs U de Chile

El juez designado por la Conmebol es Alexis Herrera, de nacionalidad venezolana, acompañado por Lubin Torrealba (asistente 1) y Alberto Ponte (asistente 2), mientras que el cuarto árbitro será Alejandro Velázquez, también venezolano. Desde el VAR, la supervisión estará a cargo de Ángel Arteaga, con Reyes y Juan Soto como AVAR.

Herrera no es desconocido para el fútbol chileno. Ya había sido protagonista en partidos de la Roja por Eliminatorias, como el Brasil vs Chile de septiembre pasado, que generó cuestionamientos por su criterio con las tarjetas.

🧠 Lo que hay que saber del juez venezolano

Herrera, de 34 años, es uno de los árbitros internacionales más activos de la Conmebol en los últimos años. Ha dirigido en Copa Libertadores, Sudamericana y Eliminatorias. Su estilo suele ser riguroso, con tendencia a las amonestaciones tempranas, el venezolano promedia más de 4 tarjetas amarillas por partido en competiciones internacionales, lo que obliga a ambos equipos a mantener el control en un escenario donde cada falta puede costar caro.

📌U de Chile se juega su historia y mira con atención al árbitro

La U busca repetir la hazaña de 2011 y volver a una final continental. Luego del 2-2 en casa, un triunfo o por la vía de los penales, en Argentina podría llevarla a esa instancia. Y como en toda serie cerrada, la figura del árbitro puede ser determinante.

Con una U revitalizada por Gustavo Álvarez y un Lanús pragmático, cualquier detalle pesará. Por eso, la designación de Alexis Herrera será seguida con lupa tanto por jugadores como por hinchas, mientras se desarrolle la esperada semifinal.