Universidad de Chile logró un agónico empate en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana para seguir con vida en la llave. Los azules caían por 2-0 frente a Lanús debido a dos desinteligencias en la zaga, pero consiguieron igualar el marcador para dejar abierta la serie.

Sin embargo, el resultado no dejó contentos a los granates, quienes desaprovecharon la ventaja que tenían y deberán definir la clasificación la próxima semana en su estadio.

Pero esto no fue lo único que generó la molestia de los trasandinos. Los incidentes en las afueras del Estadio Nacional que terminaron con el bus que trasladaba al plantel apedreado y el penal sobre el final también desataron la furia del club y su presidente lo dejó saber.

😨 Lanús pide sanciones a U de Chile y un mejor árbitro para la vuelta

Tras el partido, el mandamás de Lanús, Nicolás Russo, expresó todo su malestar, en primer lugar, por lo ocurrido en los alrededores del Estadio Nacional donde el bus que trasladaba a la comitiva bonaerense fue apedreado.

“Los vidrios cayeron sobre los jugadores, pero bueno… nada. Por suerte no pasó nada. Esperemos se tomen los recaudos que correspondan, sobre todo porque había antecedentes antes del partido”, dijo en diálogo con TNT Sports Argentina.

“Había antecedentes, se juega sin público y siguen ocurriendo antecedentes… realmente no lo entiendo. Después está lo del árbitro, esperemos tener árbitros para la revancha acorde a una semifinal”, sentenció.

📅 ¿Cuándo juega Lanús vs U de Chile?

La semifinal de vuelta por la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Universidad de Chile está prevista para el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús en Buenos Aires, Argentina.

