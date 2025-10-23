Pese a que la semifinal de ida de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús se debió jugar sin público debido a la sanción contra los azules por los incidentes en Avellaneda, algunos hinchas llegaron hasta las afueras del Estadio Nacional para brindar el último apoyo al equipo.

Sin embargo, esta actividad terminó con graves incidentes, puesto que algunos fanáticos apostados en las inmediaciones del recinto ñuñoíno apedrearon el bus del elenco granate.

“Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. ¡Lamentable! ¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”, lanzó Eduardo Salvio a través de su cuenta de Instagram al denunciar lo ocurrido.

😨 U de Chile en la mira de Conmebol

El incidente protagonizado por algunos aficionados azules no pasó desapercibido en Ñuñoa. Por ello, tras conocerse la agresión, el comisario de Conmebol a cargo de la seguridad del partido, fue a registrar lo sucedido.

La autoridad del ente rector del fútbol sudamericano acudió al lugar exacto donde se produjeron los incidentes para constatar si ocurrieron dentro o fuera del perímetro que tiene que resguardar el club local.

El comisario estuvo acompañado del jefe de seguridad de Universidad de Chile y también de Lanús. Además, capturó algunos registros con su celular, por lo que no se descarta que los universitarios puedan sufrir nuevas sanciones a nivel internacional.

LAMENTABLE: Así apedrearon los hinchas de la U. de Chile los micros que trasladaban al plantel y los allegados de #Lanús. pic.twitter.com/0g9lq3M9d8 — TyC Sports (@TyCSports) October 23, 2025

