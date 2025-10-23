Ya está todo listo para la primera semifinal entre Universidad de Chile y Lanús, donde ambos equipos darán el todo por el todo para ir en busca de la gran final de la Copa Sudamericana.

El primer partido se jugará esta tarde en el Estadio Nacional a puertas cerradas producto de la sanción en contra de los azules luego de los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en Avellaneda en los octavos de final.

🏟️ Hinchas de U de Chile se reunieron previo al duelo con Lanús

Pese al castigo, los hinchas universitarios se las han ingeniado para acompañar al equipo. En la previa del duelo, los fanáticos se reunieron en las afueras del hotel de concentración para brindar el último apoyo a los jugadores, mientras que otros llegaron hasta los alrededores del recinto de Ñuñoa para acercarse a los futbolistas.

Sin embargo, esto no estuvo exento de problemas, puesto que algunos de los aficionados que se apostaron cerca del Estadio Nacional provocaron algunos desmanes, los cuales fueron denunciados por los propios jugadores de Lanús.

❌ Fanáticos apedrearon el bus de Lanús

Según denunció Eduardo Salvio, el bus que trasladaba al equipo argentino hacia el Estadio Nacional fue atacado con un proyectil, el cual expuso a través de sus redes sociales con un contundente mensaje.

“Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. ¡Lamentable! ¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”, fue el descargo de ‘Toto’ en la antesala del partido.

LAMENTABLE: Así apedrearon los hinchas de la U. de Chile los micros que trasladaban al plantel y los allegados de #Lanús. pic.twitter.com/0g9lq3M9d8 — TyC Sports (@TyCSports) October 23, 2025

