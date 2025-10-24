Universidad de Chile sigue con vida en la Copa Sudamericana. Los azules, que se fueron en desventaja de 2-0 al descanso en en la semifinal de ida jugada en el Estadio Nacional, lograron igualar el marcador en la agonía ante Lanús y dejaron abierta la llave.

Ahora el equipo dirigido por Gustavo Álvarez deberá ir a buscar el paso a la final a Buenos Aires. Y si bien la tarea no será sencilla, hay un antecedente que ilusiona a la U y que la hace soñar con la segunda final continental de su historia.

👀 El antecedente de Lanús que hace soñar a U de Chile

Lanús tiene un tremendo registro en semifinales internacionales. Sin contar la llave ante la U de Chile, los granates han disputado seis veces la llave de los cuatro mejores y la han sorteado con éxito en cinco oportunidades.

Las veces que alcanzó una final continental, el equipo trasandino terminó ganando el partido de ida en cuatro ocasiones y perdiendo en solo una. Sin embargo, la única vez que empató en el primer partido, quedó eliminado.

😮 Coincidencias que ilusionan a la U de Chile

El antecedente es del 2024, cuando enfrentó a Cruzeiro por el boleto a la final. En el primer duelo, los argentinos rescataron un empate 1-1 como visitantes frente a Cruzeiro, pero en el partido de vuelta cayeron por la cuenta mínima en condición de local con un solitario tanto de Kaio Jorge.

Al igual que en esta edición, el partido de ida se jugó un 23 de octubre, mientras que la revancha se llevó a cabo el 30 del mismo mes. Coincidencias que ilusionan a la Universidad de Chile, que espera repetir la hazaña de los brasileños en el Estadio Néstor Díaz Pérez y sacar boletos al partido decisivo de la Copa Sudamericana 2025.

📅 ¿Cuándo juega Lanús vs U de Chile?

Universidad de Chile visitará a Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

Este partido se jugará solo con hinchas locales debido a la sanción contra los azules tras los incidentes ocurridos en la llave de octavos de final frente a Independiente de Avellaneda.

