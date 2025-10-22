La Conmebol confirmó que el brasileño Anderson Daronco será el juez principal del U de Chile vs Lanús, válido por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

Reconocido por su físico imponente y su estilo estricto, Daronco estará acompañado por un equipo arbitral íntegramente brasileño, en un duelo que promete alta tensión y donde la U buscará dar el primer golpe ante el “Granate”.

El árbitro de Santa María es uno de los más experimentados del continente. Lleva más de una década dirigiendo en la Serie A de Brasil, ha pitado en Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, Libertadores y Sudamericana, y forma parte del panel FIFA desde 2015.

⚽ ¿Quién es el árbitro de la U de Chile vs Lanús?

El árbitro será Anderson Daronco (Brasil), de 44 años, nacido el 5 de enero de 1981 en Santa María (Río Grande do Sul).

Es árbitro internacional desde 2015 y ha dirigido más de 650 partidos profesionales, incluyendo finales del Campeonato Gaúcho, la Copa do Brasil y la Supercopa Rei 2022 entre Atlético Mineiro y Flamengo.

A nivel Conmebol, registra:

32 partidos en Copa Libertadores

25 partidos en Copa Sudamericana

11 en Eliminatorias Sudamericanas

1 en Copa América

Su estilo es de autoridad firme, con alto promedio de amonestaciones y tendencia a cortar el juego brusco temprano, algo que ha generado tanto respeto como polémicas en partidos de alta intensidad.

📋 Los árbitros designados para la U de Chile vs Lanús

Cargo Nombre País Árbitro Anderson Daronco Brasil Asistente 1 Danilo Manis Brasil Asistente 2 Bruno Boschilia Brasil Cuarto árbitro Rafael Klein Brasil VAR Rodolpho Toski Brasil AVAR 1 Pablo Goncalves Brasil AVAR 2 Rodrigo Correa Brasil Asesor de Árbitros Leandro Vuaden Brasil Quality Manager Ednilson Corona Brasil

🔎 ¿Cuál es el historial de Anderson Daronco con la U de Chile?

Daronco se ha cruzado dos veces con el conjunto azul:

1️⃣ Melgar 1-0 U de Chile – Copa Libertadores 2019 (segunda ronda, ida – Arequipa).

2️⃣ U de Chile 1-0 Independiente – Copa Sudamericana 2025 (octavos de final, ida – Santiago).

Este último encuentro estuvo marcado por la expulsión de Matías Abaldo en el segundo tiempo y tres amonestaciones para jugadores del cuadro argentino, lo que generó polémica en Avellaneda. Finalmente, la revancha terminó suspendida por incidentes y la Conmebol dio el triunfo por secretaría a Universidad de Chile.

📊 ¿Qué antecedentes tiene Anderson Daronco con Lanús?

El brasileño ya dirigió a Lanús una sola vez:

Sporting Cristal 2-1 Lanús – Copa Sudamericana 2018 (primera ronda, partido disputado en Perú).

A pesar de la derrota, el conjunto argentino avanzó gracias al gol de visitante obtenido en el duelo de ida (1-0). Desde entonces, no volvieron a cruzarse.

🏆 ¿Qué trayectoria tiene Anderson Daronco en torneos Conmebol?

En Copa Sudamericana, Daronco acumula 25 partidos arbitrados, con un balance de 4 expulsiones, 7 penales y 5 empates. En Copa Libertadores, suma 32 partidos, entre ellos encuentros de eliminación directa y fases de grupos con clubes como River Plate, Peñarol, Colo Colo y Nacional de Paraguay.

También ha participado en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde dirigió el Chile 0-0 Uruguay en septiembre de 2025 y el Ecuador 1-0 Chile en Quito, ambos sin mayores controversias.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la semifinal entre la U de Chile y Lanús?

📆 Jueves 23 de octubre de 2025

🕖 19:00 horas (Chile)

🏟 Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📺 DSports, ESPN, Disney+ Premium y DGO

📲 Sigue EN VIVO toda la campaña de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025 con resultados, análisis y reacciones en AlAireLibre.cl.