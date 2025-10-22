El regreso de la U de Chile a una semifinal continental tras 14 años promete una noche vibrante en el Estadio Nacional. El equipo de Gustavo Álvarez se ilusiona con reeditar la mística de 2011, cuando conquistó el título invicto, mientras Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, busca llegar a su tercera final en el certamen tras las de 2013 y 2020.

El duelo entre azules y granates abre la fase decisiva de la Copa Sudamericana y será el primero de dos choques que definirán al finalista que enfrentará a Independiente del Valle o Atlético Mineiro. Con figuras como Charles Aránguiz y Eduardo Salvio, el espectáculo está asegurado.

🇨🇱 ¿Qué canal transmite el partido U de Chile vs Lanús EN VIVO?

El encuentro será transmitido en Chile y Latinoamérica por ESPN y DSports, señal disponible en DirecTV (610/1610), además de su plataforma oficial de streaming DGO.

El encuentro será transmitido en Chile y Latinoamérica por ESPN y DSports, señal disponible en DirecTV (610/1610), además de su plataforma oficial de streaming DGO.

💻 TV: ESPN / DSports

ESPN / DSports 📲 Streaming: DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video

📲 Streaming: DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video

🕒 ¿A qué hora juega U de Chile vs Lanús?

📆 Jueves 23 de octubre de 2025

⏰ 19:00 horas en Chile y Argentina / 00:00 GMT

🏟 Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📺 ¿Dónde ver Alianza Lima vs U de Chile por ESPN?

La señal internacional de ESPN transmitirá el duelo en vivo para quienes sigan el partido por cable.

👉 ESPN en cableoperadores:

VTR: 48 (SD) / 843 (HD)

48 (SD) / 843 (HD) DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)

621 (SD) / 1621 (HD) Entel: 212 (HD)

212 (HD) Claro: 174 (SD) / 474 (HD)

174 (SD) / 474 (HD) GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)

85 (SD) / 844 (HD) Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)

480 (SD) / 884 (HD) Zapping: 90 (HD)

📡 ¿Dónde ver U de Chile vs Lanús ONLINE por streaming?

El partido estará disponible en DGO, la plataforma oficial de DirecTV, para Chile y toda Latinoamérica.

👉 Ingresa a www.directvsports.com o descarga la app de DGO para ver el encuentro en vivo.

El partido estará disponible en DGO, la plataforma oficial de DirecTV, para Chile y toda Latinoamérica.

📺 ¿Dónde ver U de Chile vs Lanús por DirecTV?

La señal de DSports transmitirá el duelo en vivo por cable para Chile y la región.

👉 DSports en cableoperadores:

DirecTV: 610 (SD) / 1610 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS U de Chile vs Lanús?

El partido se podrá ver en Chile por DSports y vía streaming en DGO, la plataforma oficial de DIRECTV.

El partido se podrá ver en Chile por DSports y vía streaming en DGO, la plataforma oficial de DIRECTV.

Si contratas DGO, recuerda que existe la opción de acceder a días de prueba gratis. Y si eres cliente de TV Satelital de DIRECTV, puedes usar la app sin costo adicional con tus credenciales de MiDIRECTV.

🔵 Formación confirmada de la U de Chile vs Lanús

U. de Chile (DT: Gustavo Álvarez):

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

⚫ Formación confirmada de Lanús vs U de Chile

Lanús (DT: Mauricio Pellegrino):

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo.

👨‍⚖️ Los árbitros designados para U de Chile vs Lanús

Árbitro principal: Anderson Daronco (Brasil)

Asistentes: Bruno Boschilia (BRA) y Rafael Alves (BRA)

y Cuarto árbitro: Wagner Magalhaes (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

AVAR: Daiane Muniz (BRA)

Asesor de árbitros: Wilson Seneme (BRA)

📊 Antecedentes de U de Chile vs Lanús en torneos CONMEBOL

El historial marca solo un cruce previo entre ambos clubes: octavos de final de la Sudamericana 2013, donde Lanús eliminó a la U y posteriormente se coronó campeón ante Ponte Preta.

U de Chile jugará su segunda semifinal en la historia de la Copa Sudamericana, tras la recordada campaña 2011 donde fue campeón invicto con Jorge Sampaoli.

jugará su segunda semifinal en la historia de la Copa Sudamericana, tras la recordada campaña 2011 donde fue campeón invicto con Jorge Sampaoli. Lanús llega a su cuarta semifinal: fue campeón en 2013, subcampeón en 2020 y semifinalista en 2024.

llega a su cuarta semifinal: fue campeón en 2013, subcampeón en 2020 y semifinalista en 2024. En competiciones CONMEBOL, la “U” solo ha perdido dos de sus últimos 23 partidos como local en fases de eliminación directa.

Lanús, en cambio, pasó a la final en cinco de las seis semifinales que disputó en torneos internacionales.

📣 Sigue el U de Chile vs Lanús en la Copa Sudamericana 2025: minuto a minuto, goles y toda la cobertura EN VIVO en Al Aire Libre.