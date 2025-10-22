La U de Chile vuelve a escena internacional este jueves frente a Lanús, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, buscando dar un nuevo paso hacia la gloria continental. Sin embargo, una decisión de Gustavo Álvarez encendió el debate entre los hinchas: Lucas Di Yorio no será titular.

El delantero argentino, figura en el triunfo ante Palestino y uno de los jugadores más regulares del semestre, irá al banco ante el “Granate”. En su lugar, Nicolás Guerra encabezará el ataque azul. La apuesta no es improvisada: el cuerpo técnico la sostiene en argumentos tácticos, estadísticos y físicos.

⚽ ¿Por qué Lucas Di Yorio no es titular en la semifinal vs Lanús?

Según la planificación de Gustavo Álvarez, la elección de Nicolás Guerra responde a una decisión táctica y médica. El futbolista de 26 años fue titular en la serie frente a Alianza Lima, donde —aunque no marcó— cumplió un rol clave “liberando espacio para Lucas Assadi y Javier Altamirano”, según el cuerpo técnico. Su despliegue y presión alta permiten a la U sostener un bloque más compacto y forzar errores en la salida rival.

Además, Di Yorio arrastra molestias tras una operación de rodilla, y el DT prefiere cuidarlo pensando en el Clásico Universitario ante Universidad Católica. Su ingreso en el complemento no está descartado, pero el plan es dosificarlo para evitar sobrecargas.

📊 ¿Qué dicen las estadísticas de Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en la Copa Sudamericana 2025?

Los datos avalan la apuesta de Álvarez. En la Sudamericana 2025, Lucas Di Yorio ha disputado 5 partidos (254 minutos, 3 como titular), mientras que Nicolás Guerra acumula 4 encuentros (197 minutos, 2 desde el inicio).

📈 En efectividad, Guerra marca cada 197 minutos, mientras que Di Yorio aún no ha convertido, aunque suma 2 asistencias. El “Kun” también registra mejor precisión en el pase (74,5%) frente al 63,5% del argentino, y 5 pases clave por 2 de su compañero.

En defensa, Di Yorio aporta peso físico: 9 despejes, 2 bloqueos y un 100% de éxito en entradas, mientras que Guerra sobresale en movilidad y asociación ofensiva. Dos perfiles complementarios que Álvarez busca equilibrar según el contexto del partido.

🔍 ¿Qué busca Gustavo Álvarez con Nicolás Guerra de titular ante Lanús?

El técnico azul pretende un equipo más agresivo sin balón, con Guerra como falso nueve acompañado por Assadi y Altamirano. Su idea es presionar alto y aprovechar los espacios entre los centrales argentinos.

“Necesitamos un equipo que corra y que interprete cada momento del partido”, advirtió Álvarez, convencido de que la intensidad será la clave en esta semifinal.

🏟️ ¿Cuándo y dónde se juega el U. de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana?

📅 Jueves 23 de octubre de 2025

🕖 19:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

🚫 A puertas cerradas (sanción Conmebol)

📺 DSports, ESPN, Disney+ Premium y DGO

📲 Sigue EN VIVO toda la campaña de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025 con análisis, formaciones y resultados actualizados en AlAireLibre.cl.