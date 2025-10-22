U de Chile está a poco más de 24 horas de enfrentar la ida ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, encuentro trascendental para los azules si es que pretenden dar un primer paso hacia la decisiva ronda del certamen continental, una campaña que tiene entre los artífices al entrenador Gustavo Álvarez.

Y es que el DT argentino que ya cuenta con dos títulos con la U, la Copa Chile 2024 y la Supercopa de este año, tiene la oportunidad de darle su segundo trofeo internacional al club, algo que desde el mismo plantel valoran y por ello es que tuvieron un enorme espaldarazo incluso para la continuidad de Álvarez con miras a la próxima temporada.

⚽ En el camarín de la U no dudan porque siga el proceso con Álvarez

En medio de esta preparación para encarar las semis de la Sudamericana hubo un episodio que marcó cierta polémica con rumores sobre la posibilidad de que Gustavo Álvarez deje Universidad de Chile a fines de este año para emprender rumbo a Perú, algo que finalmente fue desmentido por todas las partes involucradas.

Por ello, es que desde el camarín del equipo del Chuncho fue el arquero Gabriel Castellón quien tomó la palabra y expresó su respaldo absoluto hacia la continuidad del entrenador trasandino. “El grupo se está acostumbrando a ganar, el poder seguir peleando las cosas importantes, que la U vuelva a pelear títulos. Desde que estoy con el profe me han tocado puras cosas positivas, salir campeón del torneo nacional, salir campeón de la Copa Chile, campeón la Supercopa y hoy tenemos la posibilidad en una semifinal de Copa Sudamericana”, expresó el golero en conversación con DSports.

“Siempre es grato estar compitiendo y eso es fruto del trabajo, de lo que el profe planifica y lo que nosotros hacemos entro de la cancha”, remató Castellón, remarcando la intención que hay en el plantel de la U porque Álvarez se mantenga en el cargo.

En el camarín azul confían en el trabajo de Álvarez/ © Photosport

📅 ¿Cuándo juega U de Chile ante Lanús?

Universidad de Chile recibirá a Lanús este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El partido de vuelta entre azules y granates se llevará a cabo la próxima semana (jueves 30) en el mismo horario en Argentina.