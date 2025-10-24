Un agónico pero valioso empate fue el que rescató U de Chile ante Lanús en el Nacional para seguir bien parados en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, encuentro que en cancha se desarrolló con normalidad pero que tuvo incidentes en la previa que afectaron a la delegación del cuadro argentino, por lo cual hubo un fuerte descargo tras el pitazo final del compromiso en el coloso de Ñuñoa.

Y es que un par de horas antes que se llevara a cabo el cotejo el bus de Lanús arribó al Nacional siendo recibido con hostilidad por una pequeña porción de hinchas de la U, quienes lanzaron piedras que lograron romper uno de las ventanas del vehículo y darle un gran susto a la delegación del granate, situación que por supuesto provocó un potente descargo una vez finalizado el pleito en cancha.

Video del bus de Lanus en Santiago pic.twitter.com/DaNph45oGM — Chilean Premier League (@AbranCancha8) October 23, 2025

🗣 En Lanús piden las penas del infierno contra la U y apuntan a Conmebol

Momentos después que finalizara el partido en el Nacional, fue un referente de Lanús como Lautaro Acosta quien manifestó su indignación por lo ocurrido en la antesala del cruce. “Tiene que haber una sanción dura, ejemplar, porque pasa una y otra vez. O le están tomando el pelo a la Conmebol o creen que están tranquilos con todo esto“, declaró el experimentado delantero.

“Esto es como cuando crías a un hijo, si le llamas la atención una vez y no te hace caso, va y otra vez hace lío, me parece que la sanción debería ser más dura. No sé qué va a pasar”, agregó.

Respecto al incidente en sí, Acosta describió que: “Nosotros nos tiramos al piso, fue una locura. Una guerra. Nos tiramos al piso porque una sola piedra rompió el vidrio, pero fueron seis o más piedrazos que rebotaron, a Facu Sánchez o Gonza Pérez les pasó muy cerca y esto pudo terminar en tragedia”.

Lanús exige nuevas medidas en contra de la U/ © Photosport

🔘 Conmebol tomó nota de lo ocurrido en el Nacional

Es probable que el descargo de parte de Lautaro Acosta y Lanús pueda ser escuchado en Conmebol. De hecho, se supo que el comisario del organismo a cargo de la seguridad del partido constató lo sucedido con el bus del elenco argentino.

La autoridad de Conmebol tomó registros en el lugar de los hechos para verificar si ocurrieron en el perímetro correspondiente al que debe resguardar el club local, en este caso U de Chile, tomando registros y dejando en alerta a los azules sobre posibles nueva sanciones en el marco de su participación internacional.