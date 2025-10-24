U de Chile empató en la agonía contra Lanús por 2-2 en un polémico partido en el estadio Nacional, ya que el gol de la igualdad fue con un penal que aún siguen reclamando tanto en el plantel del cuadro argentino como los hinchas y la prensa al otro lado de la Cordillera.

El que alzó la voz más fuerte fue el capitán del Granate, Carlos Izquierdoz, quien realizó una fuerte denuncia contra el árbitro brasileño Anderson Daronco, encargado de impartir justicia en este compromiso de Copa Sudamericana 2025.

😱 La denuncia del capitán de Lanús contra el árbitro tras el penal cobrado a U de Chile

En diálogo con la prensa, Izquierdoz señaló tras el compromiso en zona mixta: “Me parece lamentable. Y encima, desde que arrancó el segundo tiempo el árbitro me venía diciendo ‘le voy a cobrar penal al 30’, en todas las jugadas me decía lo mismo y terminó haciendo lo que me había prometido”.

“Me lo dijo tres o cuatro veces, pregúntenle a él (Anderson Daronco) si no me decía eso”, añadió el exjugador de Boca Juniors.

👀 La jugada que reclaman en Lanús contra U de Chile

La jugada que reclaman en Lanús es el penal favorable a U de Chile en los descuentos del compromiso, cobrado por el árbitro brasileño Anderson Daronco en los descuentos.

La acción se genera con un tiro de esquina y posterior cabezazo de Matías Zaldivia el que da en el brazo de Agustín Cardozo, el que no se encontraba en una posición natural.

No obstante, el argumento del elenco granate es que Zaldivia empujó a Cardozo y que éste no tuvo control del brazo, ya que iba en el aire tras la infracción del defensa de la U. La jugada se mantuvo detenida por varios minutos en el área de los argentinos, pero el juez fue firme con su decisión sin ir al VAR.

