Charles Aránguiz fue el héroe de U de Chile tras anotar en los descuentos el empate 2-2 ante Lanús, con un perfecto lanzamiento penal, en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el pitazo final, Aránguiz analizó su papel en este compromiso y volvió a dejar una tremenda muestra de humildad a la hora de valorar su implicancia en el resultado ante los Granates.

😍 Gran humildad de Charles Aránguiz tras ser la figura de U de Chile

“Bueno, una vez más tuve un poco de suerte, pude ayudar al equipo a marcar el empate, costó mucho, sobre todo con el marcador que teníamos”, señaló Charles Aránguiz, segundos después de anotar un penal trascendental para U de Chile..

“Remarco lo que el equipo hizo en el segundo tiempo, creo que fuimos ordenados, le dimos mucha seguridad a la pelota y concretamos la actitud”, sentenció el Príncipe en pleno campo de juego.

🧮 Lo que necesita U de Chile para la revancha ante Lanús

U de Chile necesita un triunfo en Argentina ante Lanús si es que quiere clasificar directamente a la final de la Copa Sudamericana 2025.

Un empate lleva la confrontación a penales, mientras que una derrota elimina del torneo a los Azules, que en todo caso va con toda la ilusión de volver a hacer historia en una competencia que suó conquistar en 2011.

📅 ¿Cuándo se juega la vuelta de U de Chile vs Lanús?

La revancha de U de Chile vs Lanús por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas de Chile en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez en Argentina.

Para ver este duelo debes sintonizar las señales de ESPN y DSports, así como sus aplicaciones de streaming Disney + y DGO, o también la plataforma de Amazon Prime Video.

