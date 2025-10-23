Charles Aránguiz valoró el rendimiento de U de Chile en el empate 2-2 ante Lanús en el estadio Nacional, que deja vivo al equipo en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El Príncipe destacó la actitud del elenco estudiantil en un encuentro que se les tornó desfavorable en el primer tiempo con un 0-2 en contra, pero que supieron enrielar en el complemento, empatándolo con goles de Lucas Di Yorio y el propio Aránguiz.

😱 Charles Aránguiz y el motivo del primer tiempo desfavorable de U de Chile

En diálogo con ESPN tras el compromiso, Charles Aránguiz señaló: “En general creo que el partido fue bueno para nosotros, pero en el primer tiempo cometimos errores que en el segundo tiempo no”.

La misma consideración tuvo el arquero Gabriel Castellón, quien al mismo medio le aseguró que “fueron dos errores puntuales”, los que cometieron Franco Calderón y Matías Zaldivia en la primera parte, que complicaron a U de Chile y propiciaron los goles de Rodrigo Castillo.

Por otra parte, Aránguiz dijo: “Bueno, una vez más tuve un poco de suerte, pude ayudar al equipo a marcar el empate, costó mucho, sobre todo con el marcador que teníamos… remarco lo que el equipo hizo en el segundo tiempo, creo que fuimos ordenados, le dimos mucha seguridad a la pelota y concretamos la actitud”.

📅 ¿Cuándo se juega la vuelta de U de Chile vs Lanús?

La vuelta de U de Chile vs Lanús por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas de Chile en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, el que solo tendrá hinchas del elenco dueño de casa para ese compromiso.

En este compromiso se define al segundo finalista del torneo, el que enfrentará al ganador de Independiente del Valle vs Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli (se juega el martes la vuelta tras un 1-1 en la ida).

📲 Sigue toda la acción de U de Chile en la Copa Sudamericana 2025 a través del canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también encontrarás las novedades de todo el deporte nacional.