Gustavo Álvarez conversó en conferencia de prensa tras la igualdad 2-2 de U de Chile ante Lanús en el estadio Nacional, que deja vivos a los Azules de cara a la revancha en semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Álvarez desclasificó una conversación que tuvo con sus jugadores en el entretiempo y que, a la luz del resultado, sirvió de gran motivación para conseguir el empate, tras un 0-2 en contra.

🗣️ Álvarez y el diálogo que impactó en sus jugadores de U de Chile

Gustavo Álvarez comentó que en el entretiempo “les dije que a pesar del 0-2 estaba orgulloso de ellos. Y que estaba tan orgulloso, que estaba convencido de que no lo íbamos a perder”.

Además, añadió: “Nosotros quedamos tranquilos por lo hecho del equipo, pero no satisfechos por el resultado… No podemos celebrar un empate, pero siempre se analiza el cómo y no la evolución del resultado”.

📋 El análisis de Gustavo Álvarez sobre el empate de U de Chile

“El primer tiempo me pareció un buen momento desde el trámite y un mal momento desde el resultado. Tuvimos algunas situaciones. Erramos el último pase. El rival defendía con mucha gente en poco espacio”, añadió en conferencia.

“¿Qué tenemos que hacer el jueves que viene? Disminuir el margen de error y sostener el protagonismo. Son muchas cosas que tengo que evaluar. Necesitamos lograr en este club la habitualidad a la máxima competencia continental y mejorar su versión año tras año”, siguió.

📅 ¿Cuándo se juega la revancha de U de Chile vs Lanús?

La vuelta de U de Chile vs Lanús por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas de Chile en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez en Argentina.

Para ver este duelo debes sintonizar las señales de ESPN y DSports, así como sus aplicaciones de streaming Disney + y DGO, o también la plataforma de Amazon Prime Video.

