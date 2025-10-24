Universidad Católica y Universidad de Chile se medirán este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena en una nueva versión del Clásico Universitario por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
Cruzados y azules protagonizarán un duelo clave en la lucha por el Chile 2 por un cupo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. La UC marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 45 puntos, mientras que la U se encuentra quinta con 42 unidades, aunque con un partido menos.
⚽ U Católica vs U de Chile en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs U de Chile?
El clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugará este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena.
- 📅Fecha: Domingo 26 de octubre
- 🕗Horario: 12:30 horas
- 🏟️Estadio: Claro Arena.
📺 ¿Dónde ver en vivo U Católica vs U de Chile?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre U Católica vs U de Chile
- Árbitro: Juan Lara
- 1er asistente: Miguel Rocha
- 2do asistente: Alejandro Molina
- Cuarto árbitro: Cristian Galaz
- VAR: Juan Sepúlveda
- AVAR: Eric Pizarro
🧾 El XI de U Católica vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Vicente Bernedo; Tomás Asta-buruaga; Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas; Diego Valencia, Eduard Bello y Fernando Zampedri . DT: Daniel Garnero.
🧾 El XI de U de Chile vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Nicolás Fernández, Felipe Salomoni, Maximiliano Guerrero; Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.