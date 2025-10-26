Universidad de Chile tendrá el partido más importante en lo que va de la temporada el próximo jueves, cuando visite a Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules, que lograron despertar a tiempo en la ida para rescatar un empate 2-2 en el Estadio Nacional y dejar la llave abierta, deberán ir a buscar a Buenos Aires la clasificación a la final para seguir con vida en el objetivo de alcanzar la segunda copa internacional de su historia.

Sin embargo, el partido no será sencillo, considerando el invicto de 9 de los granates y su historial en este tipo de encuentros. A ello se suma que la U llegará con una mayor carga de partidos, la cual ya comenzó a dejar consecuencias en el equipo.

😓 U de Chile lamenta lesión de Matías Sepúlveda

Durante el empate 2-2 en la ida, Universidad de Chile sufrió la lesión de Matías Sepúlveda en el complemento. El carrilero izquierdo se quejó de molestias físicas sobre la hora de partido, las que lo obligaron a abandonar el campo de juego a los 62 minutos reemplazado por Felipe Salomoni.

Lamentablemente para los universitarios, en la antesala del clásico ante la U Católica se confirmó lo peor. Sepúlveda sufrió un isquiotibial de su pierna izquierda, el cual lo marginó del compromiso ante los cruzados y lo deja prácticamente descartado para la revancha ante Lanús.

😨 Alarma total en la U de Chile por la banda izquierda

Sin embargo, Matías Sepúlveda no es la única preocupación de Universidad de Chile de cara al encuentro de vuelta ante el elenco argentino. Esto porque Felipe Salomoni, quien lo reemplazó en la ida, terminó aquel partido con algunas molestias.

Producto de esta situación, el carrilero no fue a la banca en el Clásico Universitario, aunque todo indica que Gustavo Álvarez lo guardó para cuidarlo pensando en la vuelta ante los granates.

Por si fuera poco, en la derrota ante la UC, Lucas Assadi también salió con molestias, por lo que su presencia ante Lanús también es toda una incógnita.

📅 ¿Cuándo juega Lanús vs U de Chile?

U de Chile visitará a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en Buenos Aires, Argentina.

🔗 Sigue toda las novedades de la U de Chile en Al Aire Libre.