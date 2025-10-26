Lucas Assadi le da la peor noticia posible a U de Chile en este momento de la temporada: el delantero salió lesionado en el Clásico Universitario y es duda para la revancha contra Lanús por la Copa Sudamericana 2025.

El futbolista es una de las grandes figuras del elenco de Gustavo Álvarez y si se confirma su baja en Argentina sería un golpe muy difícil de aceptar para la U, en uno de los partidos más importantes de los últimos años para el club.

😥 La lesión de Lucas Assadi en U de Chile en el Clásico Universitario

Se aproximaba el minuto 80 de juego y Lucas Assadi peleó una pelota en la línea de fondo de U Católica contra Tomás Asta-Buruaga, jugador que salió ganador en el cruce.

No obstante, Assadi mostró un gesto de dolor de inmediato, se tocó su muslo derecho y dijo claramente: “Me tiró”, por lo que salió de inmediato de la cancha sin siquiera intentar seguir. En su reemplazo ingresó el también atacante Nicolás Guerra.

Esto llega a darle la razón a Gustavo Álvarez en el discurso de cuidar jugadores para evitar lesiones, aunque en la práctica no pudo llevarlo a cabo, porque debió incluir a Assadi y otros titulares en el Clásico Universitario por la necesidad del partido.

Ahora, Lucas Assadi tiene cuatro días para recuperarse y estar en el duelo ante Lanús, uno de los más importantes de los últimos años para U de Chile, por lo que seguramente Gustavo Álvarez esperará hasta último momento al futbolista.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús la revancha en Copa Sudamericana?

La revancha de U de Chile vs Lanús en Argentina por la semifinal de Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el estadio estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires.

📅 Fecha: Jueves 30 de octubre

⏰ Hora: 19:00 horas

🏟️ Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez (Buenos Aires).

