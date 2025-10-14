Este martes la ANFP confirmó una revolución en el fútbol chileno. Con el objetivo de saldar la millonaria deuda con Warner Media, dueña de TNT Sports, desde Quilín no solo anunciaron la creación de la Copa de la Liga, sino que también informaron una modificación en la Supercopa.

Esto no solo generará que el balompié en nuestro país se juegue durante los 12 meses del año, sino que también provocará cambios en la repartición de los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

⚽ La Copa de la Liga y la nueva Supercopa del fútbol chileno

Tanto el Campeonato Nacional como la Primera B se mantendrán tal como los conocemos. En el caso de la Primera División, se jugará un torneo de 30 fechas con dos descensos. Mientras que en el Ascenso, se disputará un torneo de 30 jornadas y una liguilla de postemporada.

Una de las principales modificaciones anunciadas por la ANFP es la creación de la Copa de la Liga, la cual la disputarán los 16 equipos de Primera División en 4 grupos de 4 elencos. Los dos mejores de cada grupo clasificarán directamente a semifinales.

La Supercopa, en tanto, pasará a jugarse en un formato de cuatro equipos. Para la edición del 2026, este torneo lo disputarán el campeón y vicecampeón de la Liga de Primera, y el campeón y vicecampeón de la Copa Chile.

Ya para el 2027 la Supercopa se llevará a cabo con los campeones de la Copa Chile, la Copa de la Liga y el 1º y 2º del Campeona Nacional.

🏆 ¿Cómo se repartirán los cupos a torneos internacionales en el fútbol chileno?

Otra de las cosas que cambiarán con el nuevo formato del fútbol chileno es la repartición de los cupos a torneos internacionales. Y es que según informó TNT Sports, el campeón de la Copa de la Liga y el monarca de la Supercopa obtendrán un boleto a competencias continentales.

El resto de cupos, en tanto, se repartirían por el Campeonato Nacional, aunque aún no existe confirmación oficial por parte de la ANFP.

