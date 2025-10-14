La ANFP y TNT Sports hicieron oficial un acuerdo para la realización de un nuevo torneo en el fútbol chileno: la Copa de la Liga, así como también la modernización de la Supercopa desde 2026.

El objetivo de esto es aumentar el número de partidos en el balompié nacional, aumentando el ritmo de competencia y con la idea de mejorar el nivel, para que esto impacte positivamente en el rendimiento de los equipos criollos en los torneos internacionales y también de la Selección de Chile.

🏆 La Copa de la Liga y la nueva Supercopa: los cambios en los torneos para 2026

Según dieron a conocer ambas partes, la Copa de la Liga la disputarán los 16 equipos de Primera División, en 4 grupos de 4 equipos, y después eliminación directa desde cuartos de final.

El campeón de esta competencia clasificará a una copa internacional para el año siguiente.

La Supercopa, en tanto, pasará de disputarse en una final única a un formato de 4 equipos, con semifinales y final. Se estudia que este certamen también otorgue un cupo internacional, algo inédito para nuestro país y que no se hace regularmente en el fútbol internacional.

De todas maneras, es un incentivo más que importante para un torneo que en los últimos años ha sido “un problema”, sobre todo en la programación.

📋 El comunicado de la ANFP por la Copa de la Liga y la Supercopa

El comunicado de la ANFP señala: “El Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aprobó con el voto favorable de 31 clubes el acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora con TNT/CDF a fin de resolver todas las diferencias y asuntos pendientes entre las partes. Dicha comisión la integran Juan Tagle (Universidad Católica), Felipe Muñoz (Rangers de Talca), Sabino Aguad (Unión Española), Jorge Uauy (Palestino) y Sebastián Nasur (Santiago Morning), quienes trabajaron en conjunto con el Presidente y el Secretario General de la ANFP, Pablo Milad y Jorge Yunge.

El acuerdo define el monto y forma de pago respecto de la indemnización establecida en favor de TNT en el laudo arbitral por los perjuicios derivados de los partidos no disputados por el Estallido Social y durante la pandemia de COVID-19 entre 2019 y 2020, así como establece el monto a asumir por los clubes y su forma de pago en lo relativo a la multa impuesta a CDF por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y eventuales demandas futuras derivadas del mismo.

Este acuerdo surge como respuesta a la necesidad de resolver de manera definitiva las controversias legales y comerciales que han afectado la relación entre las partes durante los últimos años, permitiendo el pago del monto concordado por las partes hasta el término del contrato de licenciamiento entre la ANFP y TNT que expira en diciembre de 2033, a partir de enero 2026, asegurando así la sostenibilidad de la actividad.

Los detalles del acuerdo confidencial establecen una serie de mejoras en el producto fútbol para así potenciar el valor del fútbol chileno y asegurar la sustentabilidad y rentabilidad del negocio.

Con respecto al campeonato, las temporadas de Primera División se jugarán durante los 12 meses del año, comenzando a fines de enero y finalizando a principios de diciembre de cada año, debiendo jugarse en los meses de enero y de diciembre de cada año al menos una fecha completa del Campeonato de Primera División.

En relación a los formatos de torneos, el acuerdo considera:

Primera División: torneo largo de 30 fechas, con el descenso de 2 equipos.

Ascenso: torneo largo de 30 fechas, más liguilla de postemporada.

Supercopa: formato Final Four.

Nueva Copa de la Liga: 4 grupos de 4 equipos, semifinales y final, de clubes de la Liga de Primera.

Copa Chile: se mantiene formato actual.

En paralelo, se creará una comisión permanente entre la ANFP y TNT para la programación de partidos, con el objetivo de dar continuidad al fútbol y mejorar constantemente nuestro deporte.

Cabe destacar que, durante la aprobación de este acuerdo, el Consejo de Presidentes hizo un reconocimiento especial a todos quienes participaron de este fructífero entendimiento, el que va en directo beneficio del fútbol chileno, su competencia y desarrollo”.

