La ANFP sigue buscando alternativas para saldar la millonaria deuda que tiene con Warner Media, dueña de TNT Sports. Para ello, desde el ente rector del fútbol chileno citaron a los clubes nacionales a un nuevo Consejo de Presidentes para este lunes 13 de noviembre.

Uno de los temas a discutir es el acuerdo para poner fin al juicio que se originó por los partidos pendientes entre 2019 y 2020 producto del Estallido Social y la pandemia por el Covid-19.

En ese sentido, según reveló Radio ADN, se votará una modificación al reglamento de la Supercopa. El objetivo de la ANFP es cambiar el formato del certamen.

La idea es ampliar la cantidad de partidos. Para ello, se incorporaría al subcampeón de la Copa Chile y al equipo que finalice segundo en el Campeonato Nacional.

De aprobarse, tal y como están las cosas, la Supercopa 2026 la disputarían Coquimbo y Universidad Católica (primero y segundo del torneo, respectivamente) junto a Huachipato y La Serena o Limache (equipos que siguen en carrera en la Copa Chile).

📅 ¿Cuándo se decidirá el futuro de la Supercopa?

Se espera que la ANFP decida qué pasará con la Supercopa el próximo lunes 13 de octubre en el Consejo de Presidentes.

