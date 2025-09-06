La ANFP dio un paso clave para enfrentar la millonaria deuda con Warner, que asciende a 36 millones de dólares, originada por partidos suspendidos en época de estallido social y pandemia. Según un reporte de 24 Horas, se alcanzó un preacuerdo con la cadena dueña de TNT Sports para generar más partidos televisados mediante la creación de un nuevo torneo.

Dentro de las opciones, se avanzó en la idea de una Copa de la Liga, descartando el regreso de los play-offs. Además, esta competencia entregaría un premio deportivo mayor: un cupo directo a la Copa Libertadores.

🚨 Torneos cortos, playoffs y una Supercopa de cuatro equipos ⚽💰: la polémica fórmula que estudia la ANFP para saldar millonaria deuda



⚽ ¿Qué busca la ANFP con este nuevo torneo?

La intención principal es saldar parte de la deuda con Warner a través de más contenido televisivo. Con un campeonato extra, la productora tendría más encuentros para transmitir y, al mismo tiempo, la ANFP cumpliría con la indemnización pactada.

De acuerdo a lo señalado por el periodista Fernando Agustín Tapia en la señal estatal, este nuevo torneo serviría como una salida intermedia para dar facilidades de pago y evitar un impacto mayor en la caja del fútbol chileno.

📺 Copa de la Liga: el formato en carpeta

La propuesta contempla un campeonato corto, paralelo al torneo nacional y a la Copa Chile. La idea es que la Copa de la Liga se juegue en semanas específicas, con fases rápidas y un título en disputa.

El atractivo extra es que el ganador clasificaría a la Copa Libertadores, lo que aumentaría la competitividad. Sin embargo, todo esto deberá pasar por el Consejo de Presidentes, que votará en las próximas semanas si aprueba o rechaza la idea.

La movida que podría acomodar a la ANFP ante la deuda con TNT. Photosport

🏆 Lo que viene en Quilín

Si el proyecto prospera, el fútbol chileno sumaría un tercer torneo oficial, con repercusiones deportivas y económicas. Desde Quilín confían en que la fórmula alivie la deuda y a la vez genere mayor interés en la competencia nacional.

📲 ¿Dónde saber más de esto?

Todas las novedades del litigio entre la ANFP y TNT Sports están en Al Aire Libre.