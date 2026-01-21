La Supercopa 2026 continúa su estreno bajo el formato Final Four con una semifinal que promete tensión total. Coquimbo Unido, campeón de la Liga de Primera 2025, enfrenta a Deportes Limache, subcampeón de la Copa Chile, en busca de un cupo en la gran final ante Universidad Católica, que se impuso sobre Huachipato.

El partido se juega este miércoles 21 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, sede única del certamen. Y al igual que en la otra llave, el reglamento marca una diferencia clave respecto a ediciones anteriores.

⏱️ ¿Qué pasa si Coquimbo vs Limache empatan en la Supercopa?

Si el partido termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, no habrá tiempo extra.

👉 La Supercopa 2026 no contempla alargue.

⏳ ¿Hay alargue en Coquimbo vs Limache por la Supercopa?

No. Según las bases oficiales del torneo, la definición será inmediata desde el punto penal en caso de empate.

El orden es el siguiente:

90 minutos ➝ empate

👉 Definición directa por penales, bajo normativa IFAB/FIFA

No existe ventaja deportiva por títulos previos, ubicación en la temporada anterior ni condición de localía.

🏆 ¿La regla es la misma para todas las llaves de la Supercopa?

Sí. Este criterio aplica tanto para las semifinales como para la final del torneo.

Semifinal 1: Huachipato 2-4 Universidad Católica

Semifinal 2: Coquimbo Unido vs Deportes Limache

Final: domingo 25 de enero, 19:00 horas, Estadio Sausalito

📌 En todos los partidos:

✔️ No hay alargue

✔️ Penales directos en caso de empate

Este cambio responde al rediseño del certamen, que busca mayor dinamismo, menor desgaste físico en pretemporada y definiciones más televisivas.

📅 ¿Qué se juega en Coquimbo vs Limache?

El ganador avanzará a la final de la Supercopa 2026 para enfrentar a Universidad Católica, único club que ha levantado este trofeo y que podría transformarse en el máximo campeón histórico con cinco títulos.

Para Coquimbo Unido y Deportes Limache, en cambio, el desafío es inédito: ninguno ha ganado nunca la Supercopa, por lo que ambos buscan escribir su nombre por primera vez en el palmarés del torneo.

🔁 El historial reciente entre Coquimbo vs Limache

En la temporada 2025 se enfrentaron cuatro veces entre Liga de Primera y Copa Chile.

Liga de Primera 2025:

Deportes Limache 1-2 Coquimbo Unido

Coquimbo Unido 2-1 Deportes Limache

Copa Chile 2025 – Cuartos de final:

Ida: Deportes Limache 2-1 Coquimbo

Vuelta: Deportes Limache 3-2 Coquimbo

Limache eliminó a los Piratas en Copa Chile, mientras que Coquimbo se quedó con ambos duelos de liga. Un historial parejo y con finales apretados.

⚖️ Los árbitros de Coquimbo vs Limache en la Supercopa

El equipo arbitral designado para la semifinal es el siguiente:

Árbitro: Mathias Riquelme Sepúlveda

Asistente 1: Alejandro Molina Bravo

Asistente 2: Carlos Venegas Díaz

Cuarto árbitro: Cristian Galaz Sepúlveda

VAR: Reinerio Alvarado González

AVAR: Emilio Bastías Núñez

🧩 En resumen

Coquimbo y Limache juegan la semifinal de la Supercopa 2026

Si empatan en los 90’, no hay alargue

La definición es directa por penales

La regla aplica a semifinales y final

El ganador enfrenta a Universidad Católica

