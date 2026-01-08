La ANFP se vuelve a meter en una polémica: esto porque un auspiciador no está contento por una modificación que sufrió la Copa Chile 2026, lo que puede generarle un conflicto económico, uno más en los últimos años.

El ente rector del fútbol chileno debe buscar una solución si no quiere perder a uno de sus principales sponsors, en un momento en el que no les sobra nada.

Según dio a conocer La Tercera, la ANFP decidió que la Copa de la Liga 2026, torneo que estrenará en esta temporada, tenga como premio un cupo en la Copa Libertadores 2027.

Esto abrió una polémica inesperada, ya que esa recompensa la pierde la Copa Chile (torneo que antes daba un lugar en la Libertadores), por lo que Coca Cola, su principal sponsor, expresó su molestia al organismo, ya que teme que se vea menoscabado el torneo que auspician.

Esta situación no ha sido abordada públicamente por la ANFP, por lo que no sabemos qsi planea que la Copa Chile entregue el Chile 4 a la Copa Libertadores o un cupo a la Sudamericana. Está todo por definirse en este tema.

Este no es el primer problema de la ANFP con Coca Cola. Antes ya había perdido el auspicio a la Selección Chilena en 2023, poniendo fin a una sociedad que había durado más de 60 años, desde el Mundial de 1962.

Esto se da también en un año en que la ANFP quiere retomar la estabilidad económica tras llegar a un acuerdo con TNT Sports para poner fin a una disputa judicial en que el órgano rector del fútbol chileno debía millones de dólares al canal televisivo por incumplimiento de partidos en 2019.

De hecho, la creación de la Copa de la Liga llega a responder a una exigencia de TNT Sports, de tener más partidos, más fines de semana de fútbol y acción durante los 12 meses del año.

