Juan Tagle dio a conocer una intención que era un secreto a voces: el timonel de Cruzados se abrió a la posibilidad de ser presidente de la ANFP ante la pronta salida de Pablo Milad en noviembre de 2026.

El mandamás de U Católica parece ser un candidato natural en el interior de Quilín, ya que tiene el apoyo de muchos clubes del fútbol chileno, por lo que no es de extrañar si su nombre comanda el fútbol chileno en los próximos años.

🗣️ Juan Tagle “evalúa” su candidatura a la presidencia de la ANFP

En diálogo con El Mercurio, Juan Tagle señaló: “Tengo que ser honesto y decir que todas las opciones las puedo evaluar. La ANFP es una opción que yo podría evaluar. Pero así como la podría evaluar, con la misma fuerza digo que en ningún caso es una decisión tomada. No estoy en campaña, como dicen algunos, ni mucho menos”.

“Sí hay varios presidentes de clubes que me lo han pedido, ahora y antes. Muchas veces. Pero no es algo, en ningún caso, que lo tenga decidido. Hemos visto en la política qué les pasa a esas candidaturas muy anticipadas… Todo mi foco tiene que estar en Cruzados y en mi trabajo en Prieto Abogados”, añadió.

Junto con esto, expresó: “Por ahora no lo estoy considerando, porque me siento muy motivado por los desafíos que vienen en Católica. Ahora, en abril hay una nueva elección de directorio de Cruzados”.

“Será un momento para ver qué piensan los accionistas, para ver si quieren que continúe como presidente. Y será quizás, en ese momento, donde uno podrá evaluar otras opciones, como volver a full a lo que nunca he dejado, que es mi profesión de abogado, o asumir otro tipo de desafíos que pueden ser en el fútbol o también en otros ámbitos. Así que por ahora estoy con toda la agenda abierta. Estoy enfocado en la UC, en la conformación del plantel y partir bien el año”, sentenció sobre el tema.

📅 ¿Cuándo son las elecciones presidenciales de la ANFP?

Las elecciones presidenciales de la ANFP son en noviembre de este 2026 (fecha exacta por confirmar). Ya se sabe que hasta esa fecha llega el período de Pablo Milad, dado que anunció que no va a la reelección.

Allí aparece la opción de Juan Tagle y varios más. Las candidaturas comienzan a aparecer y todo se definirá a fines de este año.