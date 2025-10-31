Es posible que en U de Chile cueste digerir la eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana 2025, un traspié que pone ciertas dudas en el horizonte del conjunto laico y sobre todo pensando en la planificación para la próxima temporada, una que debiese volver a encabezar el técnico Gustavo Álvarez.

Aunque Álvarez tiene contrato vigente en la U hasta fines del próximo año existen serias dudas sobre su continuidad en el club, tanto por las palabras del propio DT como también de parte de Azul Azul, donde ni siquiera su presidente Michael Clark parece dar certezas al respecto.

🧐 Álvarez no tendrá un trato distinto en la planificación de la U para 2026

Momentos después de la derrota en tierras argentinas que sentenció la suerte de U de Chile en la Sudamericana, Michael Clark abordó el futuro de Gustavo Álvarez al mando del equipo y dejó la duda en el aire con una contundente frase.

En zona mixta, el presidente de Azul Azul apuntó que: “Con Gustavo lo hemos dicho: hoy tiene un contrato vigente. Nosotros queríamos jugar la final de Copa Sudamericana, pero aún estamos jugando cosas muy importantes. Quedan un par de fechas todavía en el campeonato.

“Vamos a evaluar a fin de año, como siempre hemos evaluado. Él tiene contrato, pero como siempre, se evalúa todo. Y creemos que es lo mejor para el club, para él, para los jugadores, y vamos a tomar decisiones”, subrayó Clark, manteniendo la incertidumbre a poco para el término de esta campaña de la U.

Hay incertidumbre sobre si Álvarez seguirá en la U o buscará nuevos rumbos/ © Photosport

✍️ ¿Cuándo acaba el contrato de Gustavo Álvarez en U de Chile?

Gustavo Álvarez tiene contrato con la U hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, pero bien es cierto que en los últimos meses ha habido rumores de una posible salida del estratega ante el interés de selecciones del exterior.