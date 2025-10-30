Gustavo Álvarez puso en duda su continuidad en U de Chile tras la eliminación de la Copa Sudamericana 2025, la que se produjo tras la derrota 1-0 frente a Lanús en la semifinal de vuelta en Argentina.

Esto llega a dar gran incertidumbre a los hinchas de la U. Es cierto que Álvarez ya había dejado entrever esta situación, pero a diferencia de esas ocasiones, esta vez lo hizo sin ningún tipo de ambigüedad.

Gustavo Álvarez dejó la duda sobre su continuidad en U de Chile

En conferencia de prensa en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, Gustavo Álvarez señaló: “Si fuera por el hincha, me quedo a vivir en este club. Pero no es lo único que puedo analizar, lamentablemente. Debo terminar la temporada, respirar profundo y ver mis opciones”.

Además, reconoció estar “orgulloso de mis jugadores”, añadiendo que le hubiera dicho lo mismo si es que hubieran ganado, valorando el esfuerzo que han hecho en una temporada desgastante.