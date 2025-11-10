Pese a ser el equipo más goleador de la temporada, en la U de Chile sus delanteros no convencen. Eso, sumado a la eterna rotación que ha hecho Gustavo Álvarez en ofensiva, provocó que el equipo no haya podido brillar en los momentos claves de la temporada.

Es por eso que Azul Azul ya empieza a moverse para poder fichar a un delantero que le permita al equipo ser más competitivo en 2026, independiente de si sigue o no Álvarez.

La U tiene una obsesión por Octavio Rivero, ex Colo Colo a quien ha ido a buscar en dos oportunidades. Pero no es el único exjugador del Cacique que Azul Azul tiene en su planes.

🎯 La U de Chile quiere sacar al Gato de su Fortaleza

El nombre que tiene en carpeta la U de Chile para reforzar su delantera es el de Juan Martín Lucero, según reveló Bolavip, atacante que pasó por Colo Colo en 2022 y ganó la Supercopa y el Campeonato nacional con los Albos.

El mendocino de 34 años juega en Fortaleza de Brasil, equipo donde perdió protagonismo y para el cual solo ha jugado 12 partidos en esta temporada.

La opción de traer a Lucero llama la atención de la dirigencia azul porque representa un perfil conocido en el fútbol chileno, con experiencia en equipos grandes y tiene amigos en el plantel de la U, lo que le permitiría tener una rápida adaptación.

🇧🇷 La apuesta de la U por Lucero

Sacar a un jugador del Brasileirão y traerlo a la liga chilena es un desafío no menor. Azul Azul ya cuenta con la experiencia de Lucas Di Yorio, a quien trajo a préstamo con opción de compra.

El negocio por Lucero iría por esa misma senda, aunque los azules apuestan a algo mejor. Fortaleza está descendiendo a la Serie B de Brasil y de llegar a concretarse tendrá que desprenderse de muchos de sus jugadores. La U ya se puso en la fila y espera con calma por Lucero.

El Gato Lucero tiene contrato vigente con Fortaleza / ©Imago

🤝 El lazo que une a Lucero con la U de Chile

Hay un factor crucial que explica por qué la U de Chile está buscando delanteros con pasado en Colo Colo: comparten amistad con Matías Zaldivia, el defensa azul que fue compañero de Lucero y Rivero en Colo Colo. Esta conexión interna es más importante de lo que parece.

Zaldivia actúa como puente facilitador para que nuevos jugadores entiendan rápidamente la cultura institucional azul. Un jugador que ya tiene amigos en el plantel se adapta más rápido, entiende mejor el club y genera menos fricciones internas.

💰El contrato de Lucero con Fortaleza

La negociación que puede hacer la U de Chile por Juan Martín Lucero se ve como una carrera de largo aliento.

Lucero mantiene un vínculo vigente con Fortaleza hasta diciembre de 2027, lo que técnicamente lo vincula al club brasileño por casi dos años más. Sin embargo, esta situación es precisamente lo que Universidad de Chile espera explotar.

Si Fortaleza desciende buscará hacer caja vendiendo o cediendo a préstamo a sus jugadores mejores jugadores y a los más experimentados.

