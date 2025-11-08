U de Chile ya piensa en la temporada 2026, y principalmente en el plantel, por lo que ya tienen la idea de contratar a un refuerzo de lujo que ha sido una “obsesión” para Gustavo Álvarez.

Si bien hay distancia entre la dirigencia de Azul Azul y Álvarez, está la idea de acercar posturas, por lo que empezar con el fichaje del mencionado futbolista puede servir para limar asperezas.

El gran refuerzo que ya busca U de Chile para 2026 y que es del gusto de Gustavo Álvarez

Se trata de Octavio Rivero, futbolista que ya tiene en carpeta U de Chile para 2026, aprovechando que él mismo manifestó a su club SC Barcelona que quiere escuchar ofertas.

De todas maneras, el jugador está abierto a ofertas desde cualquier parte, por lo que se espera que haya contrincantes para la U en la lucha por ficharlo.

Gustavo Álvarez ya pujó por Octavio Rivero para U de Chile

Gustavo Álvarez ya quiso a Octavio Rivero para U de Chile a principios de este 2025 y el club hizo varios intentos por el jugador, aunque con un presupuesto limitado que hacía difícil pensar que se concretara.

De todas maneras, seguro que el nombre le seducirá otra vez al DT, dado que esta temporada ninguno de los delanteros del equipo pudo realmente convencer con su capacidad goleadora.

Igualmente, aún le quedan tres fechas a la U de Gustavo Álvarez para terminar el Campeonato Nacional 2025 y de ahí recién puede pensar concretar algún fichaje y armar su plantel para el 2026.

El pasado de Octavio Rivero en Colo Colo

Uno de los temas que ya hizo ruido en 2025 y volverá a hacerlo si es que U de Chile va a buscar a Octavio Rivero, es el pasado que tiene el delantero en Colo Colo.

Rivero fue uno de los buenos socios que tuvo Esteban Paredes en ataque en la década pasada, jugando 62 partidos en el club, anotando 23 goles y dando 11 asistencias, entre 2016 y 2018.

