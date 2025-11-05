Más allá de la victoria sobre Everton, el gran tema del día en U de Chile es la posible salida de Gustavo Álvarez del club, luego de que algunas versiones de prensa dieran por hecho que el vínculo se acaba a fin de año.

Sobre este tema habló el propio Álvarez, entregando una tajante respuesta. Además, no descartó conflictos con la dirigencia de Azul Azul, los que se han hecho públicos en las últimas semanas, de parte de los directivos por algunos resultados del equipo y por disconformidad por parte del DT con decisiones logísticas.

🗣️ Gustavo Álvarez respondió sobre su posible salida de U de Chile

“Mantengo lo que dije siempre y muy simple. Quizás con menos repercusión en clubes anteriores, siempre dije que a fin de año analizo los procesos. Sí, como siempre la dirigencia tiene opción de revisar. Mientras tanto, pensar en otro destino para 2026 sería quitarle el 100% de energía que este este club se merece, y también la gente se merece”, señaló Gustavo Álvarez en conferencia de prensa en el estadio Santa Laura, tras el 2-1 de U de Chile sobre Everton.

“Jugando cada tres días o menos de dos días, lo único que pienso es en el entrenamiento, en la planificación de partido y en la recuperación de los jugadores. Cuando termine el campeonato, recién ahí voy a mirar para adelante, pero yo hoy no, ni se me cruza por la cabeza el año que viene”, añadió el estratega en Plaza Chacabuco.

😱 Gustavo Álvarez no negó conflictos con la dirigencia de U de Chile

Consultado puntualmente por un posible conflicto con la dirigencia de Azul Azul, Gustavo Álvarez expresó: “En los grupos de trabajo hay puntos de vista distintos, que por ahí, en el medio del camino, no son los momentos más adecuados para hablar”.

“Por eso digo, cuando termine la temporada, como dije varias veces, sacaré conclusiones y miraré para adelante, pero no ahora”, sentenció el DT de U de Chile.

