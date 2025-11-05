U de Chile se desahogó: volvió al triunfo después de tres fechas al vencer por 1-0 a Everton en el estadio Santa Laura, en duelo pendiente de la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, y le dio tranquilidad a su director técnico Gustavo Álvarez tras semanas muy difíciles de dudas y malos resultados.
Los Azules quedaron cuartos con 45 puntos, metiéndose de lleno a la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026, ya que está a 2 unidades de ir a la fase previa y a 3 de ir directo a la fase de grupos.
Los Ruleteros, en tanto, siguen con su pésima racha que lo tienen en el decimotercer puesto con 23 positivos, apenas 2 por encima de la zona de descenso,que actualmente ocupan Unión Española y Deportes Iquique.
⚽ Los goles de U de Chile vs Everton por el Campeonato Nacional 2025
Los goles de U de Chile vs Everton fueron de dos jugadores muy cuestionados en las últimas semanas: el primero llegó en los 53 minutos a través de Leandro Fernández, quien dejó atrás una mala racha de 5 meses sin convertir, por lo que celebró con gran emoción.
El tanto definitivo corrió por parte de Rodrigo “Tucu” Contreras, quien en los 90+2′ apareció y convirtió después tres meses, aunque éste no festejó su conquista, debido a su paso por el cuadro Oro y Cielo.
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Everton?
U de Chile vuelve a la cancha este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas ante Limache, duelo que se llevará a cabo otra vez en el estadio Santa Laura, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.
Everton retorna a la acción el mismo día a las 20:00 horas ante Cobresal, de visita en El Salvador, en un partido muy difícil.
📊 Estadísticas de U de Chile vs Everton por el Campeonato Nacional 2025
- Leandro Fernandez 53′
- Rodrigo Contreras 90′
- Fabian Hormazabal 9′
- Alan Medina 34′
- Lucas Soto 40′
- Sebastian Sosa 62′
- Hugo Magallanes 90′
Castellon
Hormazabal
Calderon
Zaldivia
Fernandez
Aránguiz
Díaz
Sepulveda
Guerrero
Di
Yorio
Altamirano
- Entrenador
-
0Gustavo Alvarez
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
-
5Nicolas Ramirez
-
8Israel Poblete
-
11Nicolas Guerra
-
15Felipe Salomoni
-
27Rodrigo Contreras
-
34Flavio Moya
Ignacio
Gonzalez
Magallanes
Vega
Oyarzun
Ibacache
Berrios
Soto
Medina
Baeza
Pineiro
Sosa
- Entrenador
-
0Mauricio Larriera
- Suplentes
-
17Claudio Gonzalez
-
7Joaquin Moya
-
9Matias Campos
-
16Diego García
-
18Sergio Hernandez
-
25Emiliano Ramos
-
27Raimundo Rebolledo
