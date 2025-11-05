U de Chile se desahogó: volvió al triunfo después de tres fechas al vencer por 1-0 a Everton en el estadio Santa Laura, en duelo pendiente de la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, y le dio tranquilidad a su director técnico Gustavo Álvarez tras semanas muy difíciles de dudas y malos resultados.

Los Azules quedaron cuartos con 45 puntos, metiéndose de lleno a la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026, ya que está a 2 unidades de ir a la fase previa y a 3 de ir directo a la fase de grupos.

Los Ruleteros, en tanto, siguen con su pésima racha que lo tienen en el decimotercer puesto con 23 positivos, apenas 2 por encima de la zona de descenso,que actualmente ocupan Unión Española y Deportes Iquique.

⚽ Los goles de U de Chile vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Los goles de U de Chile vs Everton fueron de dos jugadores muy cuestionados en las últimas semanas: el primero llegó en los 53 minutos a través de Leandro Fernández, quien dejó atrás una mala racha de 5 meses sin convertir, por lo que celebró con gran emoción.

El tanto definitivo corrió por parte de Rodrigo “Tucu” Contreras, quien en los 90+2′ apareció y convirtió después tres meses, aunque éste no festejó su conquista, debido a su paso por el cuadro Oro y Cielo.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Everton?

U de Chile vuelve a la cancha este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas ante Limache, duelo que se llevará a cabo otra vez en el estadio Santa Laura, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

Everton retorna a la acción el mismo día a las 20:00 horas ante Cobresal, de visita en El Salvador, en un partido muy difícil.

📊 Estadísticas de U de Chile vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 21
Universidad de Chile
05/11/2025 17:30
2
0
Descanso : 0 0
Finalizado
Everton CD
  • Leandro Fernandez 53′
  • Rodrigo Contreras 90′
  • Fabian Hormazabal 9′
  • Alan Medina 34′
  • Lucas Soto 40′
  • Sebastian Sosa 62′
  • Hugo Magallanes 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 2 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Felipe Salomoni
90 + 2 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Rodrigo Contreras
90 + 1 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Hugo Magallanes
87 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Felipe Salomoni
87 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Matias Sepulveda
87 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Nicolas Guerra
87 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Leandro Fernandez
76 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Nicolas Ramirez
76 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Marcelo Díaz
74 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Raimundo Rebolledo
74 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Vicente Vega
74 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Joaquin Moya
74 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Nicolas Baeza
73 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Israel Poblete
73 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Fabian Hormazabal
73 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Rodrigo Contreras
73 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Lucas Di Yorio
67 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Matias Campos
67 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Rodrigo Pineiro
62 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Sebastian Sosa
61 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Sergio Hernandez
61 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Alan Medina
61 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Emiliano Ramos
61 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Lucas Soto
53 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Matias Sepulveda
53 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Leandro Fernandez
40 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Lucas Soto
34 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Alan Medina
9 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Fabian Hormazabal
[ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +2 ‘ ] Asistencia de Felipe Salomoni en el gol.
[ +2 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Rodrigo Contreras!
[ +1 ‘ ] Amonestación para Hugo Magallanes.
Cambio: se retira Matias Sepulveda y entra en su lugar Felipe Salomoni.
Cambio: se retira Leandro Fernandez y entra en su lugar Nicolas Guerra.
Cambio: se retira Marcelo Díaz y entra en su lugar Nicolas Ramirez.
Cambio: se retira Vicente Vega y entra en su lugar Raimundo Rebolledo.
Cambio: se retira Nicolas Baeza y entra en su lugar Joaquin Moya.
Cambio: se retira Fabian Hormazabal y entra en su lugar Israel Poblete.
Cambio: se retira Lucas Di Yorio y entra en su lugar Rodrigo Contreras.
Cambio: se retira Rodrigo Pineiro y entra en su lugar Matias Campos.
Amonestación para Sebastian Sosa.
Cambio: se retira Alan Medina y entra en su lugar Sergio Hernandez.
Cambio: se retira Lucas Soto y entra en su lugar Emiliano Ramos.
Asistencia de Matias Sepulveda en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Leandro Fernandez!
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Lucas Soto.
Amonestación para Alan Medina.
Amonestación para Fabian Hormazabal.
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Chile
3-4-3
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Franco Calderon 2
Franco
Calderon
Matias Zaldivia 22
Matias
Zaldivia
Leandro Fernandez 9
Leandro
Fernandez
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Marcelo Díaz 21
Marcelo
Díaz
Matias Sepulveda 16
Matias
Sepulveda
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Lucas Di Yorio 18
Lucas
Di
Yorio
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Alvarez
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 5
    Nicolas Ramirez
  • 8
    Israel Poblete
  • 11
    Nicolas Guerra
  • 15
    Felipe Salomoni
  • 27
    Rodrigo Contreras
  • 34
    Flavio Moya
Everton CD
4-1-4-1
Jose Ignacio Gonzalez 1
Jose
Ignacio
Gonzalez
Hugo Magallanes 4
Hugo
Magallanes
Vicente Vega 19
Vicente
Vega
Diego Oyarzun 24
Diego
Oyarzun
Alex Ibacache 2
Alex
Ibacache
Benjamin Berrios 21
Benjamin
Berrios
Lucas Soto 35
Lucas
Soto
Alan Medina 11
Alan
Medina
Nicolas Baeza 14
Nicolas
Baeza
Rodrigo Pineiro 8
Rodrigo
Pineiro
Sebastian Sosa 33
Sebastian
Sosa
  • Entrenador
  • 0
    Mauricio Larriera
  • Suplentes
  • 17
    Claudio Gonzalez
  • 7
    Joaquin Moya
  • 9
    Matias Campos
  • 16
    Diego García
  • 18
    Sergio Hernandez
  • 25
    Emiliano Ramos
  • 27
    Raimundo Rebolledo
9
Faltas Cometidas
10
0
Fuera de Juego
0
66
Posesión de Balón
34
1
Tarjetas Amarillas
4
9
Tiros Fuera
2
3
Tiros a Puerta
6
7
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
11
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
6
Paradas
1
5
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
3
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
3
Corners 1ª Mitad
0
4
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
2
Faltas Cometidas 2ª Mitad
6
Últimos enfrentamientos
EVE 2 – 0 UNI 27/03/2025
EVE 1 – 1 UNI 10/11/2024
UNI 5 – 3 EVE 14/07/2024
EVE 2 – 1 UNI 07/07/2024
UNI 2 – 1 EVE 02/06/2024

