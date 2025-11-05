U de Chile se desahogó: volvió al triunfo después de tres fechas al vencer por 1-0 a Everton en el estadio Santa Laura, en duelo pendiente de la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, y le dio tranquilidad a su director técnico Gustavo Álvarez tras semanas muy difíciles de dudas y malos resultados.

Los Azules quedaron cuartos con 45 puntos, metiéndose de lleno a la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026, ya que está a 2 unidades de ir a la fase previa y a 3 de ir directo a la fase de grupos.

Los Ruleteros, en tanto, siguen con su pésima racha que lo tienen en el decimotercer puesto con 23 positivos, apenas 2 por encima de la zona de descenso,que actualmente ocupan Unión Española y Deportes Iquique.

⚽ Los goles de U de Chile vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Los goles de U de Chile vs Everton fueron de dos jugadores muy cuestionados en las últimas semanas: el primero llegó en los 53 minutos a través de Leandro Fernández, quien dejó atrás una mala racha de 5 meses sin convertir, por lo que celebró con gran emoción.

El tanto definitivo corrió por parte de Rodrigo “Tucu” Contreras, quien en los 90+2′ apareció y convirtió después tres meses, aunque éste no festejó su conquista, debido a su paso por el cuadro Oro y Cielo.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Everton?

U de Chile vuelve a la cancha este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas ante Limache, duelo que se llevará a cabo otra vez en el estadio Santa Laura, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

Everton retorna a la acción el mismo día a las 20:00 horas ante Cobresal, de visita en El Salvador, en un partido muy difícil.

📊 Estadísticas de U de Chile vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 21 Universidad de Chile 2 0 Descanso : 0 0 Finalizado Everton CD Leandro Fernandez 53′

Rodrigo Contreras 90′ Fabian Hormazabal 9′ Alan Medina 34′

Alan Medina 34′ Lucas Soto 40′

Lucas Soto 40′ Sebastian Sosa 62′

Sebastian Sosa 62′ Hugo Magallanes 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 2 ‘ Universidad de Chile Asistencia : Felipe Salomoni 90 + 2 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Rodrigo Contreras 90 + 1 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Hugo Magallanes 87 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Felipe Salomoni 87 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Matias Sepulveda 87 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Nicolas Guerra 87 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Leandro Fernandez 76 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Nicolas Ramirez 76 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Marcelo Díaz 74 ‘ Everton CD Sustitución entra : Raimundo Rebolledo 74 ‘ Everton CD Sustitución sale : Vicente Vega 74 ‘ Everton CD Sustitución entra : Joaquin Moya 74 ‘ Everton CD Sustitución sale : Nicolas Baeza 73 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Israel Poblete 73 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Fabian Hormazabal 73 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Rodrigo Contreras 73 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Lucas Di Yorio 67 ‘ Everton CD Sustitución entra : Matias Campos 67 ‘ Everton CD Sustitución sale : Rodrigo Pineiro 62 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Sebastian Sosa 61 ‘ Everton CD Sustitución entra : Sergio Hernandez 61 ‘ Everton CD Sustitución sale : Alan Medina 61 ‘ Everton CD Sustitución entra : Emiliano Ramos 61 ‘ Everton CD Sustitución sale : Lucas Soto 53 ‘ Universidad de Chile Asistencia : Matias Sepulveda 53 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Leandro Fernandez 40 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Lucas Soto 34 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Alan Medina 9 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Fabian Hormazabal [ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +2 ‘ ] Asistencia de Felipe Salomoni en el gol. [ +2 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Rodrigo Contreras! [ +1 ‘ ] Amonestación para Hugo Magallanes. Cambio: se retira Matias Sepulveda y entra en su lugar Felipe Salomoni. Cambio: se retira Leandro Fernandez y entra en su lugar Nicolas Guerra. Cambio: se retira Marcelo Díaz y entra en su lugar Nicolas Ramirez. Cambio: se retira Vicente Vega y entra en su lugar Raimundo Rebolledo. Cambio: se retira Nicolas Baeza y entra en su lugar Joaquin Moya. Cambio: se retira Fabian Hormazabal y entra en su lugar Israel Poblete. Cambio: se retira Lucas Di Yorio y entra en su lugar Rodrigo Contreras. Cambio: se retira Rodrigo Pineiro y entra en su lugar Matias Campos. Amonestación para Sebastian Sosa. Cambio: se retira Alan Medina y entra en su lugar Sergio Hernandez. Cambio: se retira Lucas Soto y entra en su lugar Emiliano Ramos. Asistencia de Matias Sepulveda en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Leandro Fernandez! Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Lucas Soto. Amonestación para Alan Medina. Amonestación para Fabian Hormazabal. El árbitro da inicio al encuentro. Universidad de Chile Universidad de Chile 3-4-3 25 Gabriel

Castellon 17 Fabian

Hormazabal 2 Franco

Calderon 22 Matias

Zaldivia 9 Leandro

Fernandez 20 Charles

Aránguiz 21 Marcelo

Díaz 16 Matias

Sepulveda 7 Maximiliano

Guerrero 18 Lucas

Di

Yorio 19 Javier

Altamirano Entrenador

0 Gustavo Alvarez

Suplentes

1 Cristopher Toselli



5 Nicolas Ramirez



8 Israel Poblete



11 Nicolas Guerra



15 Felipe Salomoni



27 Rodrigo Contreras



34 Flavio Moya

Everton CD Everton CD 4-1-4-1 1 Jose

Ignacio

Gonzalez 4 Hugo

Magallanes 19 Vicente

Vega 24 Diego

Oyarzun 2 Alex

Ibacache 21 Benjamin

Berrios 35 Lucas

Soto 11 Alan

Medina 14 Nicolas

Baeza 8 Rodrigo

Pineiro 33 Sebastian

Sosa Entrenador

0 Mauricio Larriera

Suplentes

17 Claudio Gonzalez



7 Joaquin Moya



9 Matias Campos



16 Diego García



18 Sergio Hernandez



25 Emiliano Ramos



27 Raimundo Rebolledo

9 Faltas Cometidas 10 0 Fuera de Juego 0 66 Posesión de Balón 34 1 Tarjetas Amarillas 4 9 Tiros Fuera 2 3 Tiros a Puerta 6 7 Corners 0 0 Tarjetas Rojas 0 6 Saques de Portería 11 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 6 Paradas 1 5 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 3 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 3 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 3 Corners 1ª Mitad 0 4 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 4 2 Faltas Cometidas 2ª Mitad 6 Últimos enfrentamientos EVE 2 – 0 UNI 27/03/2025 EVE 1 – 1 UNI 10/11/2024 UNI 5 – 3 EVE 14/07/2024 EVE 2 – 1 UNI 07/07/2024 UNI 2 – 1 EVE 02/06/2024

