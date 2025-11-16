Junto con mantenerse en la lucha por adueñarse de un cupo para clasificar directo a la próxima Copa Libertadores, en U de Chile tienen en mente el armado del plantel 2026 con lo que implica buscar refuerzos y recibir a jugadores que vuelven de sus respectivos préstamos, siendo este último caso uno que involucra al delantero argentino Luciano Pons.

Pons se marchó cedido desde la U a Atlético Bucaramanga a inicios de este año al no entrar en los planes del técnico Gustavo Álvarez y contrario a su estadía con el elenco azul pudo cumplir con las expectativas en el fútbol colombiano, escenario que lo tiene bien valorado en el país cafetalero y que ya provoca que el propio goleador tenga una decisión tomada por su futuro, la cual habría comunicado al club estudiantil.

⚽ Pons pega el llamado para presionar a U de Chile

Hace uno tiempo atrás se conoció que en Atlético Bucaramanga tenían dificultades para poder negociar con la U la opción de compra fijada en 500 mil dólares por el paso de Pons, situación que más recientemente estaría tenido un giro favorable para el elenco auriverde.

Bucaramanga podría acercarse a las pretensiones de la U por el traspaso del atacante de 35 años y el mismo jugador tiene deseos de permanecer en el club colombiano, por lo que habría contactado directamente a la directiva de los azules para presionar por su continuidad en dicho país.

“Luciano Pons quiere seguir en Atlético Bucaramanga. De hecho, yo sé que le dijo a Universidad de Chile que él quiere quedarse y que acepten la oferta. Las diferencias siguen, pero los diálogos continúan“, explicó el periodista colombiano Pipe Sierra en sus redes sociales.

Pons apura a los azules por su continuidad en el fútbol colombiano/ © Photosport

📊 Los números de Luciano Pons que cautivan a Atlético Bucaramanga

De esta manera, el futuro de Pons se debiese decidir en las próximas semanas con el anhelo de Bucaramanga de retenerlo y ver si en la U están dispuestos a negociar por un monto menor al que tienen tasado al delantero trasandino, además del propio deseo del jugador por seguir rompiéndola en el fútbol colombiano y descartar su vuelta a Chile.