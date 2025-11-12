Mientras busca abrochar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, Universidad de Chile ya planifica lo que será la próxima temporada, en la cual aún se desconoce si seguirá bajo las órdenes de Gustavo Álvarez.

Pese a esta situación, desde Azul Azul ya miran de reojo el próximo mercado de pases, en el cual se esperan algunas salidas desde el Centro Deportivo Azul, pero también algunos arribos.

Y es que independiente de los posibles refuerzos que puedan llegar, hay varios jugadores que finalizan sus respectivos préstamos, por lo que deberán regresar al elenco universitario a inicios del 2026.

👀 U de Chile recuperará a 14 jugadores el 2026

El cuerpo técnico junto a la gerencia deportiva deberán tomar decisiones importantes de cara a la próxima temporada, puesto que son 14 los futbolistas que finalizan sus préstamos y deberán regresar al Centro Deportivo Azul.

Entre ellos hay juveniles, jugadores que han visto acción en el club e incluso dos que militan en el extranjero.

Los más destacados en este listado son el volante Emmanuel Ojeda, quien actualmente milita en Huracán de Argentina, y el delantero Luciano Pons, quien está en Atlético Bucaramanga, pero cuyo objetivo es permanecer en Colombia.

⚽ Los jugadores que deben volver a U de Chile tras sus préstamos

Sin embargo, a los dos anteriormente mencionados se suman nombres interesantes, como Jeison Fuentealba, Renato Cordero y Salvador Negrete, quienes sueñan con ganarse un lugar en el plantel de honor de la Universidad de Chile.

Fuentealba y Cordero vienen de consagrarse campeones de la Primera B junto a la Universidad de Concepción, mientras que Negrete levantó el título de la Segunda División de la mano de Deportes Puerto Montt.

Conoce los 14 jugadores que deben retornar de sus préstamos y que serán evaluados por la U:

Agustín Arce (Deportes Limache)

Julián Alfaro (Everton de Viña del Mar)

Renato Huerta (Unión La Calera)

Federico Mateos (Ñublense)

Yahir Salazar (Audax Italiano)

Bianneider Tamayo (Unión Española)

Emmanuel Ojeda (Huracán / Argentina)

Luciano Pons (Atlético Bucaramanga / Colombia)

Renato Cordero (Universidad de Concepción)

Jeison Fuentealba (Universidad de Concepción)

Cristóbal Muñoz (Unión San Felipe)

Bastián Tapia (Cobreloa)

Salvador Negrete (Deportes Puerto Montt)

Fernando Osorio (Provincial Osorno)

