Mientras sigue luchando por un cupo a la próxima Copa Libertadores, Universidad de Chile ya mira de reojo lo que será el próximo mercado de fichajes. Esto porque se espera que algunos jugadores partan del club, por lo que en Azul Azul están atentos a cualquier movimiento.

Sin embargo, un jugador que podría remecer la próxima ventaja de fichajes de los azules es uno que actualmente no está en el club, pero que sí tiene tiene contrato con la institución.

Se trata del delantero argentino Luciano Pons, quien se encuentra a préstamo, pero que es seguido por otros elencos en el extranjero.

🇨🇴 En Colombia quieren quedarse con Luciano Pons

Luciano Pons llegó el 2024 como flamante refuerzo de Universidad de Chile, sin embargo, su nivel estuvo lejos de lo esperado, por lo que finalmente salió a préstamo a inicios del 2025.

Actualmente el atacante se encuentra cedido al Atlético Bucaramanga, club que espera extender el préstamo, pero según alertan desde Colombia, las conversaciones con la U no han llegado a buen puerto.

Por ello, según informó Harold Caicedo en Zona Libre de Humo, Pons podría cambiar de aires y fichar por el Deportivo Cali. “Tiene charlas muy adelantadas” con el equipo albiverde, aseguró el comunicador.

🤔 ¿Luciano Pons aún pertenece a U de Chile?

Sí, Luciano Pons aún pertenece a Universidad de Chile y si bien se encuentra a préstamo en Atlético Bucaramanga, de no llegar a un acuerdo para extender su cesión, deberá volver al Centro Deportivo Azul el próximo año.

Sin embargo, el deseo del jugador es permanecer en Colombia, por lo que la opción de Deportivo Cali sería muy seductora para él. Eso sí, cualquier negociación tendrá que ser aprobada por la U, club dueño de su carta.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Tras su victoria sobre Everton de Viña del Mar, el próximo partido de Universidad de Chile será frente a Deportes Limache este domingo 9 de noviembre desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

