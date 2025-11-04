La U de Chile encara la recta final del Campeonato Nacional 2025 con un objetivo tan claro como exigente: clasificar directo a la Copa Libertadores 2026.

Con 42 puntos y un partido pendiente ante Everton, los azules marchan séptimos, pero podrían dar un salto importante si encadenan una buena racha en el tramo final.

El escenario está abierto: Coquimbo Unido ya es campeón (Chile 1), mientras que U Católica (48 pts) y O’Higgins (47) ocupan los otros cupos al certamen continental.

Por detrás, la escuadra de Gustavo Álvarez lidera un pelotón de aspirantes donde también pelean Palestino (45), Cobresal (44) y Audax Italiano (43). Todo se define en las últimas fechas.

📅 ¿Qué partidos le quedan a la U de Chile en el Campeonato Nacional 2025?

La U tiene cinco encuentros por delante, incluido su partido pendiente, y dos de ellos son frente a rivales que hoy pelean arriba en la tabla.

Partidos restantes de la U de Chile:

🕐 (Pendiente) vs Everton – 5 nov

🏟️ vs Deportes Limache – 9 nov

🏟️ vs O’Higgins (V) – 23 nov ⚠️ rival directo por Chile 3

⚠️ rival directo por Chile 3 🏟️ vs Coquimbo Unido – 30 nov ⚠️ campeón y Chile 1

⚠️ campeón y Chile 1 🏟️ vs Iquique (V) – 7 dic

Los duelos ante O’Higgins y Coquimbo pueden marcar el destino azul: uno pelea por Libertadores, el otro será juez del torneo.

📈 ¿Cuántos puntos necesita la U de Chile para clasificar directo a la Copa Libertadores 2026?

La pelea está apretada, pero los escenarios son claros:

50 pts o más → Chile 2 asegurado.

→ Requiere ganar 8 de 12 puntos posibles o 10 de 15 si gana el pendiente.

→ Ejemplo: vence a Everton, Limache y O’Higgins; empata con Coquimbo o Iquique.

→ Requiere ganar 8 de 12 puntos posibles o 10 de 15 si gana el pendiente. → Ejemplo: vence a Everton, Limache y O’Higgins; empata con Coquimbo o Iquique. 48 pts → pelea directa por Chile 3.

→ Igualaría a Católica (48) y O’Higgins (47) si alguno tropieza.

→ Ideal: 3 triunfos (Everton, Limache, Iquique) + 1 empate (O’Higgins).

→ Igualaría a Católica (48) y O’Higgins (47) si alguno tropieza. → Ideal: 3 triunfos (Everton, Limache, Iquique) + 1 empate (O’Higgins). 46-47 pts → Sudamericana segura, pero sin Libertadores.

→ Entra como Chile 1-2 de Sudamericana, salvo colapso de Católica u O’Higgins.

🧮 ¿Qué resultados necesita la U de Chile para superar a Católica y O’Higgins?

1️⃣ Católica pierde dos partidos (Palestino y Huachipato) y empata uno más:

→ La U con 9 pts la supera (51 vs 50).

2️⃣ O’Higgins empata con Ñublense y cae ante la U:

→ La U lo sobrepasa directo en puntos y en diferencia de goles.

3️⃣ Si gana el pendiente ante Everton, amplía margen sobre Audax, Cobresal y Palestino, asegurando Sudamericana mínima y con proyección de Chile 2 si los de arriba tropiezan.

📊 Tabla actualizada del Campeonato Nacional 2025 (Fecha 26)

Pos Club PJ Pts DG Últimos 5 1️⃣ Coquimbo Unido 26 65 +28 🟢🟢🟢🟢🟢 2️⃣ U. Católica 26 48 +15 🟢🟢🟢🟢🔴 3️⃣ O’Higgins 26 47 +5 🟢🟢🟢🔴🟢 4️⃣ Palestino 26 45 +10 🔴🔴🔴🟢🟢 5️⃣ Cobresal 26 44 +4 🟢🔴🟢🟢🟢 6️⃣ Audax Italiano 26 43 +5 🔴🟢🟢🔴🔴 7️⃣ U. de Chile 25 42 +21 🔴🟡🟢🔴🔴

🟢 = Ganó · 🟡 = Empate · 🔴 = Perdió

