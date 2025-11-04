La U de Chile encara la recta final del Campeonato Nacional 2025 con un objetivo tan claro como exigente: clasificar directo a la Copa Libertadores 2026.
Con 42 puntos y un partido pendiente ante Everton, los azules marchan séptimos, pero podrían dar un salto importante si encadenan una buena racha en el tramo final.
El escenario está abierto: Coquimbo Unido ya es campeón (Chile 1), mientras que U Católica (48 pts) y O’Higgins (47) ocupan los otros cupos al certamen continental.
Por detrás, la escuadra de Gustavo Álvarez lidera un pelotón de aspirantes donde también pelean Palestino (45), Cobresal (44) y Audax Italiano (43). Todo se define en las últimas fechas.
📅 ¿Qué partidos le quedan a la U de Chile en el Campeonato Nacional 2025?
La U tiene cinco encuentros por delante, incluido su partido pendiente, y dos de ellos son frente a rivales que hoy pelean arriba en la tabla.
Partidos restantes de la U de Chile:
- 🕐 (Pendiente) vs Everton – 5 nov
- 🏟️ vs Deportes Limache – 9 nov
- 🏟️ vs O’Higgins (V) – 23 nov ⚠️ rival directo por Chile 3
- 🏟️ vs Coquimbo Unido – 30 nov ⚠️ campeón y Chile 1
- 🏟️ vs Iquique (V) – 7 dic
Los duelos ante O’Higgins y Coquimbo pueden marcar el destino azul: uno pelea por Libertadores, el otro será juez del torneo.
📈 ¿Cuántos puntos necesita la U de Chile para clasificar directo a la Copa Libertadores 2026?
La pelea está apretada, pero los escenarios son claros:
- 50 pts o más → Chile 2 asegurado.
→ Requiere ganar 8 de 12 puntos posibles o 10 de 15 si gana el pendiente.
→ Ejemplo: vence a Everton, Limache y O’Higgins; empata con Coquimbo o Iquique.
- 48 pts → pelea directa por Chile 3.
→ Igualaría a Católica (48) y O’Higgins (47) si alguno tropieza.
→ Ideal: 3 triunfos (Everton, Limache, Iquique) + 1 empate (O’Higgins).
- 46-47 pts → Sudamericana segura, pero sin Libertadores.
→ Entra como Chile 1-2 de Sudamericana, salvo colapso de Católica u O’Higgins.
🧮 ¿Qué resultados necesita la U de Chile para superar a Católica y O’Higgins?
1️⃣ Católica pierde dos partidos (Palestino y Huachipato) y empata uno más:
→ La U con 9 pts la supera (51 vs 50).
2️⃣ O’Higgins empata con Ñublense y cae ante la U:
→ La U lo sobrepasa directo en puntos y en diferencia de goles.
3️⃣ Si gana el pendiente ante Everton, amplía margen sobre Audax, Cobresal y Palestino, asegurando Sudamericana mínima y con proyección de Chile 2 si los de arriba tropiezan.
📊 Tabla actualizada del Campeonato Nacional 2025 (Fecha 26)
|Pos
|Club
|PJ
|Pts
|DG
|Últimos 5
|1️⃣
|Coquimbo Unido
|26
|65
|+28
|🟢🟢🟢🟢🟢
|2️⃣
|U. Católica
|26
|48
|+15
|🟢🟢🟢🟢🔴
|3️⃣
|O’Higgins
|26
|47
|+5
|🟢🟢🟢🔴🟢
|4️⃣
|Palestino
|26
|45
|+10
|🔴🔴🔴🟢🟢
|5️⃣
|Cobresal
|26
|44
|+4
|🟢🔴🟢🟢🟢
|6️⃣
|Audax Italiano
|26
|43
|+5
|🔴🟢🟢🔴🔴
|7️⃣
|U. de Chile
|25
|42
|+21
|🔴🟡🟢🔴🔴
🟢 = Ganó · 🟡 = Empate · 🔴 = Perdió
