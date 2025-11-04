La U de Chile encara la recta final del Campeonato Nacional 2025 con un objetivo tan claro como exigente: clasificar directo a la Copa Libertadores 2026.
Con 42 puntos y un partido pendiente ante Everton, los azules marchan séptimos, pero podrían dar un salto importante si encadenan una buena racha en el tramo final.

El escenario está abierto: Coquimbo Unido ya es campeón (Chile 1), mientras que U Católica (48 pts) y O’Higgins (47) ocupan los otros cupos al certamen continental.
Por detrás, la escuadra de Gustavo Álvarez lidera un pelotón de aspirantes donde también pelean Palestino (45), Cobresal (44) y Audax Italiano (43). Todo se define en las últimas fechas.

📅 ¿Qué partidos le quedan a la U de Chile en el Campeonato Nacional 2025?

La U tiene cinco encuentros por delante, incluido su partido pendiente, y dos de ellos son frente a rivales que hoy pelean arriba en la tabla.

Partidos restantes de la U de Chile:

  • 🕐 (Pendiente) vs Everton – 5 nov
  • 🏟️ vs Deportes Limache – 9 nov
  • 🏟️ vs O’Higgins (V) – 23 nov ⚠️ rival directo por Chile 3
  • 🏟️ vs Coquimbo Unido – 30 nov ⚠️ campeón y Chile 1
  • 🏟️ vs Iquique (V) – 7 dic

Los duelos ante O’Higgins y Coquimbo pueden marcar el destino azul: uno pelea por Libertadores, el otro será juez del torneo.

📈 ¿Cuántos puntos necesita la U de Chile para clasificar directo a la Copa Libertadores 2026?

La pelea está apretada, pero los escenarios son claros:

  • 50 pts o más → Chile 2 asegurado.
    → Requiere ganar 8 de 12 puntos posibles o 10 de 15 si gana el pendiente.
    → Ejemplo: vence a Everton, Limache y O’Higgins; empata con Coquimbo o Iquique.
  • 48 pts → pelea directa por Chile 3.
    → Igualaría a Católica (48) y O’Higgins (47) si alguno tropieza.
    → Ideal: 3 triunfos (Everton, Limache, Iquique) + 1 empate (O’Higgins).
  • 46-47 pts → Sudamericana segura, pero sin Libertadores.
    → Entra como Chile 1-2 de Sudamericana, salvo colapso de Católica u O’Higgins.

Clasificación de los equipos chilenos a las copas internacionales de 2026: ¿quiénes juegan Libertadores y Sudamericana?

🧮 ¿Qué resultados necesita la U de Chile para superar a Católica y O’Higgins?

1️⃣ Católica pierde dos partidos (Palestino y Huachipato) y empata uno más:
→ La U con 9 pts la supera (51 vs 50).

2️⃣ O’Higgins empata con Ñublense y cae ante la U:
→ La U lo sobrepasa directo en puntos y en diferencia de goles.

3️⃣ Si gana el pendiente ante Everton, amplía margen sobre Audax, Cobresal y Palestino, asegurando Sudamericana mínima y con proyección de Chile 2 si los de arriba tropiezan.

📊 Tabla actualizada del Campeonato Nacional 2025 (Fecha 26)

PosClubPJPtsDGÚltimos 5
1️⃣Coquimbo Unido2665+28🟢🟢🟢🟢🟢
2️⃣U. Católica2648+15🟢🟢🟢🟢🔴
3️⃣O’Higgins2647+5🟢🟢🟢🔴🟢
4️⃣Palestino2645+10🔴🔴🔴🟢🟢
5️⃣Cobresal2644+4🟢🔴🟢🟢🟢
6️⃣Audax Italiano2643+5🔴🟢🟢🔴🔴
7️⃣U. de Chile2542+21🔴🟡🟢🔴🔴

🟢 = Ganó · 🟡 = Empate · 🔴 = Perdió

