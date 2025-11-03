Universidad de Chile sufrió un fuerte bajón futbolístico en las últimas semanas. Los azules, que quedaron eliminados de la Copa Sudamericana tras un polémico duelo frente a Lanús, también han visto afectado su rendimiento en el Campeonato Nacional.

De los últimos cinco partidos en el torneo, los universitarios solo consiguieron un triunfo, lo que ha despertado las alertas en el Centro Deportivo Azul, considerando que se puso en riesgo la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por ello, la dirigencia de Azul Azul ya proyecta lo que será la temporada 2026, donde esperan volver a competir en el plano internacional. En ese contexto, son varios los jugadores que no continuarán en la U y que deberán buscar nuevos horizontes.

😱 Los primeros cortados de U de Chile para el 2026

Según reveló En Cancha, son cuatro los futbolistas que, de no ocurrir nada extraño, dejarán el club al término de la temporada. El primero de ellos es Rodrigo Contreras, delantero que ha perdido protagonismo en el equipo y cuya relación con el entrenador Gustavo Álvarez se encuentra quebrada producto de una polémica situación.

De acuerdo al citado medio, no está en los planes de la directiva del conjunto laico adquirir el pase del ‘Tucu’, quien se encuentra a préstamo, por lo que deberá volver a Deportes Antofagasta, club dueño de su carta.

Al delantero se suman Ignacio Tapia y Antonio Díaz. El defensor central finaliza su vínculo con la institución en diciembre y no será renovado. Mientras que el lateral izquierdo mantiene contrato por todo el 2026, pero no está en la planificación de Universidad de Chile, por lo que se buscará su salida.

🤔 La incógnita de Nicolás Guerra en U de Chile

El cuarto nombre es Nicolás Guerra. El delantero finaliza su relación contractual con el club que lo formó a fines de año y si bien ha habido algunas conversaciones entre ambas partes, aún no se llega a un acuerdo.

Según lo reportado por En Cancha, Guerra quiere partir para buscar nuevos horizontes, idealmente en el exterior, pero su intención es que la U de Chile obtenga dinero por su traspaso más allá de que pueda partir como jugador libre.

De esta forma, poco a poco se comienza a trabajar en la conformación del plantel para el próximo año, el cual aún se desconoce si estará bajo las órdenes de Gustavo Álvarez o de otro entrenador.

