Universidad de Chile recibió un nuevo golpe. Tras su eliminación de la Copa Sudamericana, los azules sumaron una nueva derrota, esta vez frente a Huachipato, la cual complicó sus aspiraciones de conseguir el Chile 2.

Una de las cosas que llamó la atención en la caída frente a los acereros fue la poca respuesta desde la banca. Esto porque el entrenador Gustavo Álvarez solo hizo una modificación y muchos jugadores que venían con cierto descanso no vieron acción en el CAP.

Uno de ellos es Rodrigo Contreras, delantero que ha perdido protagonismo en el último tiempo y cuya participación en el equipo ha sido prácticamente nula. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron los motivos que generaron un quiebre entre el atacante y el DT de la U.

😱 El motivo del quiebre entre Contreras y Álvarez en la U de Chile ​​

En las últimas horas, La Magia Azul reveló que Rodrigo Contreras está inmerso en un caso judicial que no cayó para nadie bien al interior de la Universidad de Chile.

Según detalló el citado medio, al futbolista le ofrecieron un reloj robado, razón por la cual llegó la Policía de Investigaciones hasta el Centro Deportivo Azul para tomarle declaración previo al duelo de ida frente a Lanús.

Si bien este asunto no habría tardado tanto y el jugador habría presentado pruebas que demostraban que no adquirió el reloj, luego de conversar con la PDI el atacante volvió al entrenamiento, pero Gustavo Álvarez le negó hacer los trabajos de táctica fija y lo envió a practicar de manera diferenciada.

❌ Álvarez borró a Contreras de U de Chile tras este episodio

Luego de esta situación, Rodrigo Contreras no fue considerado para la ida ante Lanús en el Estadio Nacional. Y si bien se habló de una contractura, la lesión del delantero no fue informada en el parte médico entregado por la Universidad de Chile.

Luego, el ariete concentró pensando en el Clásico Universitario frente a Universidad Católica, pero ni siquiera fue a la banca. Y si bien vio minutos en la revancha ante los granates ingresando en los descuentos, fue a la banca ante Huachipato y nuevamente no sumó minutos, confirmando el quiebre que hay entre Álvarez y el jugador.

