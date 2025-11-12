A tres fechas para el término del Campeonato Nacional, Universidad de Chile ya piensa en la conformación del plantel para el 2026, donde se espera que haya algunos cambios importantes en el equipo.

Si bien aún se desconoce si la escuadra universitaria seguirá bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez, la dirigencia de Azul Azul ya baraja posibles refuerzos y también comenzó a definir las salidas.

De hecho, en las últimas se conoció que es muy probable que un jugador titular abandone el equipo, provocando sorpresa en los hinchas de la U.

😱 U de Chile busca la salida de uno de sus titulares

Según reveló En Cancha, la directiva de la Universidad de Chile está buscando la salida de Maximiliano Guerrero, uno de los titulares del equipo y que aparece como inamovible en el esquema de Álvarez.

De acuerdo al citado medio, desde Azul Azul están ofreciendo los servicios del jugador a algunos clubes, algo que no sería visto con malos ojos por el jugador de 25 años, quien querría buscar nuevos horizontes.

Guerrero tiene contrato con la U hasta fines del 2026, por lo que cualquier equipo que quiera quedarse con sus servicios, deberá negociar directamente con los estudiantiles.

⚽ La opción que maneja U de Chile para reemplazar a Guerrero

Si bien aún no se confirma la salida de Maximiliano Guerrero de la Universidad de Chile, en el Centro Deportivo Azul ya trabajan en su posible reemplazante.

Esto porque en el Romántico Viajero tendrían avanzado el arribo de Maximiliano Gutiérrez, extremo derecho de 21 de Huachipato, quien ha sido uno de los puntos altos de los acereros durante la temporada, en la que acumula 7 goles y 3 asistencias en 32 partidos.

📊 Los números de Maximiliano Guerrero en la U de Chile

Durante el 2024 Maximiliano Guerrero fue uno de los inamovibles de Gustavo Álvarez en la U de Chile. Y si bien este 2025 estuvo ausente durante varias semanas producto de una lesión, con el correr de la temporada se ganó nuevamente un lugar.

Durante este año, el futbolista que se ha desempeñado como volante por la derecha registra 30 apariciones en las distintas competencias, en las cuales ha aportado 6 asistencias.

Durante su estadía en la U, en tanto, Guerrero ha jugado un total de 61 partidos, anotado 6 goles y entregado 6 pases de gol.

