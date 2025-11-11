Universidad de Chile sigue luchando para conseguir la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, de reojo ya trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada.

Uno de los aspectos que debe asegurar la institución es la continuidad de Gustavo Álvarez, que si bien tiene contrato por todo el 2026, se ha especulado que podría dejar el club a fin de año.

Si bien el propio entrenador adelantó que habrá una evaluación al término del Campeonato Nacional, en las últimas horas se reveló una de las condiciones que pondría el DT para seguir al mando de los azules.

⚽ La carga de partidos que puede tener U de Chile el 2026

Fue el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien aclaró que una de las variantes que definirán la continuidad del entrenador es si clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores, o si por el contrario, accede a fase 2 o simplemente irá a Copa Sudamericana.

Desde la dirigencia de Azul Azul tienen sobre la mesa que la U con Mauricio Pellegrino el 2023 disputó un total de 32 partidos, mientras que el 2024 con Álvarez el equipo jugó un total de 40.

Este 2025, en tanto, el DT dirigirá un total de 53. Y para el próximo año se espera un mínimo de 42 y de ahí en más dependerá cuánto avance en las distintas competiciones.

😮 La exigencia de Gustavo Álvarez a la U de Chile

En ese contexto, según detalló el comunicador, el entrenador de la Universidad de Chile exigiría a la dirigencia de Azul Azul contar con un plantel más amplio, el cual le permita tener más alternativas para las diferentes competencias que tenga el equipo.

“Seguramente lo que pedirá Álvarez en sus exigencias, porque tiene una conversación pendiente, es poder afrontar los más de 50 partidos con un plantel más amplio del que tiene ahora. Tiene dos jugadores por puesto, pero se han visto diferencias cuando saltan a la cancha, entre un plantel titular y uno alternativo”, precisó Díaz.

“Quiere mayor competencia en el plantel, pero que el que viene de abajo se meta sin problemas en el equipo titular, algo que le ha costado en los equipos mixtos”, completó.

🔗 Las novedades de la Universidad de Chile y todo lo que ocurra con Gustavo Álvarez y el mercado de pases puedes encontrarlo en Al Aire Libre.