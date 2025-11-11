Universidad de Chile decidió poner mano dura con su hinchada y esta semana aplicó fuertes sanciones por conductas indebidas en el Estadio Santa Laura. En total, 44 personas recibieron el código 102 de derecho de admisión, sumando ya 347 sancionados durante 2025, la cifra más alta del fútbol chileno.

El caso más emblemático fue el del fanático que invadió la cancha en el duelo ante Deportes Limache, quien fue castigado con seis años sin poder ingresar a ningún recinto deportivo. Sanción que se suma a otras más altas este año, como las de nueve hinchas que recibieron sanciones de 10 años y causas judiciales por usar fuegos artificiales.

🚨 La U y el récord de castigos en el fútbol chileno

La U se convirtió en el club que más ha utilizado el código 102 en lo que va del año, marcando distancia con el resto de los equipos de Primera División. Según cifras del propio club, las sanciones van desde un año hasta una década fuera del estadio, dependiendo de la gravedad de la falta.

El desglose revela de todo: traspasos de galerías, porte de drogas, hurto de balones, incluso usurpación de identidad. En algunos casos, los castigos se aplican gracias a los sistemas biométricos instalados en Santa Laura, que permiten identificar a los infractores con precisión.

La dirigencia azul insiste en que las medidas buscan garantizar la seguridad y mejorar la experiencia estadio, en un año donde la asistencia a los partidos ha crecido, pero también los incidentes. “Queremos que los verdaderos hinchas puedan disfrutar del fútbol en paz”, fue el mensaje que repitieron desde el club.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile?

Este fin de semana no habrá fútbol en el Campeonato Nacional por las elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo que el fin de semana del 22 de noviembre, la U visitará a O'Higgins en Rancagua.

Posteriormente el Romántico Viajero cerrará sus partidos de local en el Estadio Nacional frente al campeón Coquimbo Unido.