La U de Chile hizo su primer movimiento del mercado de pases este sábado, cuando oficializaron a Eduardo Vargas como su primera incorporación para la temporada 2026.

Sin embargo, el ansiado retorno de Turboman no es lo único que busca la dirigencia de Azul Azul, puesto que la gerencia deportiva ya maneja otros nombres para seguir potenciando el plantel de Francisco Meneghini.

Figuras como Juan Martín Lucero y Octavio Rivero han sonado con fuerzas en las últimas semanas en el Centro Deportivo Azul, pero recientemente surgió una nueva e inesperada alternativa. Se trata de un delantero ecuatoriano, de gran 2025, el cual estaría en conversaciones para sumarse al equipo.

🔵 La U de Chile está tras los pasos de goleador ecuatoriano

De acuerdo a la información proporcionada por el periodista Renzo Luvecce, la U de Chile está analizando fichar a Byron Palacios, una de las figuras de la liga, quien milita en la Universidad Católica de Ecuador.

“Está negociando, me confirman que lo ofrecieron, que al DT Francisco Meneghini le gustó, lo aprobó y desde los azules comenzaron las gestiones para traerlo”, dijo el comunicador.

“El jugador quiere salir de la Católica de Ecuador donde tiene contrato hasta finales de 2026 y me indican que de concretarse, la U debería desembolsar alrededor de 600 mil dólares”, agregó.

⚽ Los números de Byron Palacios que miran con atención en la U de Chile

Byron Palacios ha hecho toda su carrera en Ecuador, donde ha defendido las camisetas de El Nacional, Universidad Católica, Técnico Universitario, Emelec, entre otros.

En la UC ecuatoriana, Palacios ha jugado un total de 3,447 minutos en 62 partidos, en los cuales ha marcado 22 goles y entregado 3 asistencias.

El atacante de 30 años fue una de las piezas claves de su equipo, el cual terminó en el cuarto lugar de la LigaPro Ecuabet en la temporada 2025, la cual le permitió sacar pasajes a la fase previa de la Copa Sudamericana, misma instancia que jugará la U ante Palestino.

