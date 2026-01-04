Mientras en el CDA se concentran en los refuerzos de cara a la temporada 2026, una operación fuera del radar generó ingresos inesperados para Universidad de Chile. Se trata de un traspaso cerrado por un club argentino que dejó una cifra específica en las arcas azules.

La transferencia no fue anunciada oficialmente por la U, pero el monto fue revelado por el nuevo club del jugador, mediante un comunicado oficial en redes sociales. El movimiento financiero incluye además una parte del préstamo anterior. Más allá del bajo perfil de la operación, el ingreso económico es clave para el club chileno, considerando la planificación de refuerzos y salidas.

🧾 La U recibió USD 480 mil por venta al exterior de Ojeda

Club Atlético Huracán anunció en su cuenta oficial de X que compró el 100% del pase del volante Emmanuel Ojeda, por un total de 480 mil dólares. Esta cifra contempla 100 mil dólares correspondientes al préstamo anterior, por lo que la transacción final asciende a USD 380 mil por la compra definitiva del jugador.

Ojeda, que no era considerado por la U para esta temporada, firmó contrato con el club argentino hasta diciembre de 2028. El monto no fue informado por Azul Azul, pero fue confirmado públicamente por Huracán en su anuncio oficial.

Información sobre el plantel profesional 📣



El Club comunica que se le compró el 100% del pase al jugador Emmanuel Ojeda en 480.000 dólares (incluye 100.000 del préstamo anterior) y que además firmó un nuevo contrato hasta diciembre de 2028.



Por otro lado, también se le renovó… pic.twitter.com/PBziJCHd2Q — CA Huracán (@CAHuracan) January 4, 2026

🔁 Un negocio silencioso pero beneficioso para el club

Pese a que el monto puede parecer bajo dentro del fútbol internacional, para Universidad de Chile representa una operación exitosa considerando que Ojeda no era parte del plan deportivo 2026. El jugador había llegado como refuerzo de peso, pero nunca logró consolidarse con regularidad.

El hecho de que Azul Azul lograra recuperar parte de la inversión inicial a través de esta venta, le permite sumar caja sin comprometer la planificación técnica del equipo que dirige Paqui Meneghini. Además, se evita el costo mensual de un contrato alto que no tendría impacto deportivo en la temporada.